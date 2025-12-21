Pressão alta: medicamentos naturais combinados podem melhorar o tratamento, segundo pesquisa

Estudo sugere que estratégias naturais integradas a tratamentos tradicionais podem ajudar no controle da hipertensão, mas devem ser orientadas por profissionais de saúde

Magno Oliver - 21 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Pesquisas recentes têm apontado que a combinação de medicamentos naturais pode auxiliar no tratamento da pressão alta, condição que afeta milhões de brasileiros.

Os estudos reforçam, no entanto, que essas alternativas funcionam como complemento, e não como substituição aos remédios prescritos por médicos.

Segundo especialistas, alguns compostos naturais apresentam efeito positivo quando usados de forma combinada e controlada. Essas substâncias atuam principalmente na dilatação dos vasos sanguíneos e na melhora da circulação.

Entre os exemplos mais citados nas pesquisas estão o alho, o suco de beterraba, alimentos ricos em potássio e magnésio e compostos antioxidantes presentes em frutas e vegetais.

Quando associados, esses elementos podem contribuir para pequenas reduções da pressão arterial.

O alho, por exemplo, contém substâncias que ajudam a relaxar os vasos e reduzir a resistência do fluxo sanguíneo.

Já a beterraba é rica em nitratos naturais, que estimulam a produção de óxido nítrico, responsável pela dilatação das artérias.

Pesquisadores destacam que os melhores resultados aparecem quando essas alternativas naturais são combinadas entre si e associadas a hábitos saudáveis.

Redução do consumo de sal, prática regular de atividade física e controle do peso continuam sendo fatores decisivos.

Apesar dos resultados promissores, médicos alertam para os riscos da automedicação. Alguns produtos naturais podem interagir com remédios tradicionais e causar efeitos indesejados.

Por isso, a recomendação é clara: qualquer uso de medicamentos naturais deve ser discutido com um profissional de saúde.

Somente com orientação adequada é possível integrar essas opções ao tratamento de forma segura.

A pesquisa reforça que o controle da pressão alta depende de um conjunto de medidas.

A combinação entre tratamento médico, alimentação equilibrada e alternativas naturais pode trazer benefícios, desde que feita com responsabilidade.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!