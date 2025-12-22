A estrutura das ilhas Bermudas desafia a geologia e intriga cientistas

Localizadas no meio do Atlântico, as ilhas fogem aos padrões conhecidos de formação geológica e levantam dúvidas sobre processos profundos da Terra

As ilhas Bermudas seguem intrigando cientistas por apresentarem uma formação geológica considerada fora do padrão. Diferente da maioria das ilhas oceânicas, elas não estão localizadas sobre bordas de placas tectônicas nem se encaixam perfeitamente no modelo clássico de ilhas formadas por pontos quentes, como ocorre no Havaí.

Situadas no meio do Oceano Atlântico, as Bermudas repousam sobre uma plataforma oceânica isolada. A base da estrutura é composta por rochas vulcânicas antigas, que ao longo de milhões de anos foram cobertas por espessas camadas de calcário formadas a partir de corais e organismos marinhos.

O que chama atenção dos pesquisadores é que o vulcanismo responsável pela formação da base das ilhas não segue um padrão comum. Análises químicas das rochas indicam a presença de materiais que parecem ter origem em regiões profundas do manto terrestre, algo considerado raro nos modelos geológicos tradicionais.

Estudos apontam que parte desse material pode ter vindo da chamada zona de transição do manto, localizada entre o manto superior e inferior da Terra. Esse tipo de processo não é comum em ilhas oceânicas conhecidas, o que aumenta o mistério em torno das Bermudas.

Diversas hipóteses tentam explicar o fenômeno. Entre elas estão a existência de uma pluma mantélica incomum, a reativação de falhas antigas na crosta oceânica ou até processos profundos ainda pouco compreendidos pela ciência. Nenhuma dessas teorias, porém, consegue explicar completamente todas as características observadas.

Para os cientistas, compreender a origem das Bermudas é importante porque pode levar à revisão de modelos sobre a dinâmica interna do planeta. A região sugere que o interior da Terra pode gerar estruturas muito mais variadas do que se acreditava.

Mesmo após décadas de pesquisa, as ilhas continuam sendo um desafio para a geologia. O caso das Bermudas mostra que, apesar dos avanços científicos, o planeta ainda guarda enigmas que seguem sem respostas definitivas.

