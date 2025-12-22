Dar um passeio conta como exercício? Cardiologista alerta que é preciso caminhar em ritmo acelerado

Caminhada leve traz benefícios, mas especialistas explicam que só o ritmo mais intenso gera efeitos reais para o coração

Gabriel Yuri Souto - 22 de dezembro de 2025

Pessoa praticando corrida. (Foto: Reprodução/Pexels)

Dar um passeio tranquilo ajuda a relaxar e melhora o bem-estar, mas nem sempre pode ser considerado exercício físico, segundo cardiologistas.

Para que a caminhada traga benefícios reais ao coração, é necessário andar em ritmo acelerado, a ponto de elevar os batimentos cardíacos.

Especialistas explicam que o coração só se fortalece quando é estimulado a trabalhar mais.

Caminhar muito devagar, apesar de positivo para a mobilidade e a saúde mental, não gera o estímulo cardiovascular necessário para melhorar o condicionamento físico.

De acordo com cardiologistas, a caminhada passa a ser exercício quando provoca leve falta de ar, aumento da frequência cardíaca e sensação de esforço moderado.

Um teste simples é conseguir conversar enquanto anda, mas não cantar. Se dá para cantar sem esforço, o ritmo está abaixo do ideal.

Qual é o ritmo certo para o coração

O ritmo recomendado é aquele que acelera os batimentos de forma contínua por pelo menos 20 a 30 minutos.

Para a maioria das pessoas, isso significa caminhar mais rápido do que o passo usado em passeios ou deslocamentos casuais.

Além do ritmo, a regularidade também é fundamental. Caminhar rápido três a cinco vezes por semana já é suficiente para melhorar a saúde cardiovascular, reduzir a pressão arterial e ajudar no controle do colesterol e da glicemia.

Passeio também tem seu valor

Os médicos reforçam que caminhar devagar não é inútil. O passeio leve ajuda na circulação, reduz o estresse, melhora o humor e combate o sedentarismo, especialmente em idosos ou pessoas com limitações físicas.

No entanto, quando o objetivo é fortalecer o coração, prevenir doenças cardiovasculares ou melhorar o condicionamento físico, o ritmo precisa ser ajustado.

Atenção aos limites do corpo

Cardiologistas alertam que pessoas com doenças cardíacas, dores no peito, falta de ar excessiva ou tonturas devem procurar avaliação médica antes de intensificar o ritmo da caminhada.

O ideal é respeitar os limites do corpo e evoluir gradualmente.

A orientação é clara: caminhar é excelente, mas para valer como exercício cardiovascular, é preciso sair do ritmo de passeio. Um passo mais firme, constante e regular faz toda a diferença para a saúde do coração.

