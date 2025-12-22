Elas somem no frio: para onde vão as abelhas e vespas quando o inverno chega?

Insetos não desaparecem por acaso; cada espécie adota uma estratégia diferente para sobreviver às baixas temperaturas

Gabriel Yuri Souto - 22 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Com a chegada do inverno, abelhas e vespas parecem desaparecer do dia a dia. O sumiço, porém, é resultado de comportamentos naturais de sobrevivência ao frio.

No caso das abelhas, a maioria não hiberna. As operárias permanecem dentro da colmeia, formando um aglomerado compacto ao redor da rainha.

Esse “abraço coletivo” gera calor por meio do movimento dos músculos das asas. Assim, a colmeia mantém uma temperatura interna estável, mesmo quando faz frio do lado de fora.

Durante esse período, as abelhas não saem para forragear. Elas sobrevivem consumindo o mel armazenado ao longo do ano.

Já as vespas seguem outra estratégia. Com a queda das temperaturas, a colônia morre, incluindo operárias e machos.

A única sobrevivente costuma ser a rainha fecundada.

Ela se abriga em locais protegidos, como frestas, troncos ocos, telhados ou no solo, entrando em um estado de dormência.

Quando a primavera chega, a rainha desperta e inicia um novo ninho. É por isso que as vespas “somem” no inverno e reaparecem meses depois.

Esses comportamentos ajudam a explicar por que picadas e aparições diminuem no frio. Com menos atividade externa, o contato com humanos também cai.

O inverno, portanto, não elimina abelhas e vespas. Ele apenas muda a forma como esses insetos vivem até o retorno das temperaturas mais altas.

