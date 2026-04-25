Diretor de colégio em Goiânia é condenado após comentários gordofóbicos contra professora

Pena de 10 meses foi convertida em medidas restritivas de direitos e pagamento de um salário mínimo

Davi Galvão - 25 de abril de 2026

Centro de Ensino em Período Integral Dom Abel – Su. (Foto: Google/Wanderson Barbosa)

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) condenou o diretor do Colégio Estadual Dom Abel, Wanderson Barbosa de Souza, pelo crime de violência psicológica contra uma professora.

A sentença é fundamentada em denúncias de comentários gordofóbicos, como ser chamada de “gordinha”, além da exposição da docente a situações humilhantes no ambiente escolar, localizado em Goiânia.

A pena foi fixada em 10 meses de prisão, mas convertida em medida restritiva de direitos, além de determinar o pagamento de um salário mínimo a uma instituição filantrópica.

A condenação encerra a primeira fase de um processo que detalha episódios ocorridos ao longo de cinco anos, entre 2018 e 2023.

De acordo com os autos, a vítima sofria ataques sistemáticos à dignidade, o que comprometeu seu bem-estar emocional e profissional.

A decisão judicial reconhece que as atitudes do gestor ultrapassaram o limite da hierarquia administrativa, configurando dano psicológico.

Em resposta à decisão, Wanderson Barbosa de Souza negou ao jornal O Popular as acusações pelas quais foi condenado, com a defesa sustentando que a decisão se baseou em provas frágeis e que irá recorrer.

O Portal 6 procurou a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!