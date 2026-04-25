Adeus, geladeira velha: brasileiros podem trocar aparelho antigo por novo com desconto; veja como

Uma solução simples transforma um problema comum em benefício direto: você descarta corretamente, economiza na compra e ainda contribui com o meio ambiente

Daniella Bruno -
O programa Troca Certa facilita o descarte e garante desconto na compra de eletrodomésticos novos
(Imagem: Ilustração/IA/Gemini)

Com o avanço da tecnologia e a constante renovação dos eletrodomésticos, cresce também um problema silencioso: o descarte inadequado desses equipamentos.

Geladeiras e freezers antigos, por exemplo, contêm materiais que podem causar danos ambientais significativos quando não recebem o destino correto.

Ao mesmo tempo, muitos consumidores ainda mantêm aparelhos antigos em casa, seja por falta de informação ou dificuldade no descarte.

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Diante desse cenário, iniciativas que unem praticidade, economia e responsabilidade ambiental ganham cada vez mais espaço.

É nesse contexto que surge o programa Troca Certa, uma proposta que facilita o descarte consciente ao mesmo tempo em que incentiva a substituição por modelos mais modernos e eficientes.

Como funciona a troca e quais são os benefícios

O programa opera de forma totalmente online, o que já simplifica o processo desde o início.

Primeiro, o consumidor acessa os sites oficiais das marcas participantes e identifica os produtos que possuem o selo da campanha. Em seguida, ativa a opção antes de finalizar a compra.

Logo depois, o sistema solicita o preenchimento de um formulário com informações básicas sobre o eletrodoméstico antigo.

Assim que a compra é concluída, a equipe logística entra em contato para agendar a retirada diretamente na residência do cliente.

Além disso, o processo não gera custo adicional. Ou seja, não há cobrança de frete para a coleta do aparelho antigo, o que torna a adesão ainda mais acessível.

Como resultado, o consumidor consegue resolver o descarte sem esforço e ainda garante desconto na compra do novo produto.

Lista de requisitos e condições

  • O aparelho deve ter mais de 30 kg (como geladeiras e freezers)
  • Pode ser de qualquer marca
  • Não precisa estar funcionando
  • Não é necessário apresentar nota fiscal
  • O desconto exige troca por item da mesma categoria
  • O programa é voltado para pessoas físicas

Passo a passo para participar

  • Primeiro, acesse o site oficial e escolha um produto com o selo “Troca Certa”.
  • Em seguida, ative a opção da campanha na página do item.
  • Logo depois, preencha o formulário com os dados do aparelho antigo.
  • Na sequência, finalize a compra normalmente com o desconto aplicado.
  • Por fim, aguarde o contato da logística para agendar a retirada em até 48 horas úteis.

Impacto ambiental e economia no dia a dia

Ao garantir o descarte correto, o programa evita que materiais como plásticos, metais e gases refrigerantes sejam descartados de forma irregular.

Dessa forma, reduz-se significativamente o impacto ambiental causado por resíduos eletrônicos.

Além disso, a substituição por aparelhos mais novos contribui diretamente para a economia de energia.

Equipamentos modernos consomem menos eletricidade, o que, ao longo do tempo, representa redução na conta de luz.

Por outro lado, o programa também fortalece o conceito de economia circular.

Ou seja, os materiais dos produtos antigos retornam para a cadeia produtiva por meio da reciclagem, diminuindo a necessidade de extração de novos recursos.

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Daniella Bruno

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO do Portal 6, em Goiânia. Atua na produção e otimização de conteúdos digitais, com foco em matérias soft sobre comportamento, curiosidades e temas do cotidiano.

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