Adeus, geladeira velha: brasileiros podem trocar aparelho antigo por novo com desconto; veja como
Uma solução simples transforma um problema comum em benefício direto: você descarta corretamente, economiza na compra e ainda contribui com o meio ambiente
Com o avanço da tecnologia e a constante renovação dos eletrodomésticos, cresce também um problema silencioso: o descarte inadequado desses equipamentos.
Geladeiras e freezers antigos, por exemplo, contêm materiais que podem causar danos ambientais significativos quando não recebem o destino correto.
Ao mesmo tempo, muitos consumidores ainda mantêm aparelhos antigos em casa, seja por falta de informação ou dificuldade no descarte.
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Diante desse cenário, iniciativas que unem praticidade, economia e responsabilidade ambiental ganham cada vez mais espaço.
É nesse contexto que surge o programa Troca Certa, uma proposta que facilita o descarte consciente ao mesmo tempo em que incentiva a substituição por modelos mais modernos e eficientes.
Como funciona a troca e quais são os benefícios
O programa opera de forma totalmente online, o que já simplifica o processo desde o início.
Primeiro, o consumidor acessa os sites oficiais das marcas participantes e identifica os produtos que possuem o selo da campanha. Em seguida, ativa a opção antes de finalizar a compra.
Logo depois, o sistema solicita o preenchimento de um formulário com informações básicas sobre o eletrodoméstico antigo.
Assim que a compra é concluída, a equipe logística entra em contato para agendar a retirada diretamente na residência do cliente.
Além disso, o processo não gera custo adicional. Ou seja, não há cobrança de frete para a coleta do aparelho antigo, o que torna a adesão ainda mais acessível.
Como resultado, o consumidor consegue resolver o descarte sem esforço e ainda garante desconto na compra do novo produto.
Lista de requisitos e condições
- O aparelho deve ter mais de 30 kg (como geladeiras e freezers)
- Pode ser de qualquer marca
- Não precisa estar funcionando
- Não é necessário apresentar nota fiscal
- O desconto exige troca por item da mesma categoria
- O programa é voltado para pessoas físicas
Passo a passo para participar
- Primeiro, acesse o site oficial e escolha um produto com o selo “Troca Certa”.
- Em seguida, ative a opção da campanha na página do item.
- Logo depois, preencha o formulário com os dados do aparelho antigo.
- Na sequência, finalize a compra normalmente com o desconto aplicado.
- Por fim, aguarde o contato da logística para agendar a retirada em até 48 horas úteis.
Impacto ambiental e economia no dia a dia
Ao garantir o descarte correto, o programa evita que materiais como plásticos, metais e gases refrigerantes sejam descartados de forma irregular.
Dessa forma, reduz-se significativamente o impacto ambiental causado por resíduos eletrônicos.
Além disso, a substituição por aparelhos mais novos contribui diretamente para a economia de energia.
Equipamentos modernos consomem menos eletricidade, o que, ao longo do tempo, representa redução na conta de luz.
Por outro lado, o programa também fortalece o conceito de economia circular.
Ou seja, os materiais dos produtos antigos retornam para a cadeia produtiva por meio da reciclagem, diminuindo a necessidade de extração de novos recursos.
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