Ave de Natal: a marinada simples que deixa a carne suculenta e todo mundo com água na boca
Receita prática, feita no liquidificador, garante sabor intenso, carne macia e uma ceia muito mais elogiada
Quem quer acertar no prato principal da ceia de Natal precisa apostar em uma boa marinada. Simples de preparar, ela faz toda a diferença no sabor e na textura da ave, deixando a carne mais macia, úmida e cheia de aroma depois de assada.
A receita que vem chamando atenção nas redes sociais leva poucos ingredientes, é preparada no liquidificador e pode ser usada tanto em peru, chester, frango ou tender.
Os ingredientes da marinada
A combinação une gordura, temperos e ervas, criando um sabor equilibrado e marcante:
- Pimenta calabresa;
- Lemon pepper;
- Páprica defumada;
- Maionese;
- Mostarda;
- Salsinha;
- Cebolinha;
- Sal (1 colher rasa de sopa para cada quilo da ave);
- Azeite ou óleo (quanto baste para bater).
Como preparar
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até formar um creme homogêneo e bem temperado. O resultado é uma marinada encorpada, que adere bem à carne e penetra com facilidade.
Depois disso, despeje a mistura em um saco próprio para alimentos ou recipiente grande, coloque a ave já limpa e massageie bem, garantindo que o tempero atinja toda a superfície e também o interior.
Tempo de marinada é fundamental
Para alcançar o melhor resultado, a ave deve ficar marinando na geladeira por no mínimo 24 horas. Se possível, deixe por até 48 horas, virando o saco algumas vezes para o tempero agir por igual.
Esse descanso prolongado é o segredo para uma carne realmente suculenta e saborosa.
Dica extra para a hora de assar
Retire a ave da geladeira cerca de 30 minutos antes de ir ao forno. Durante o preparo, vale regar a carne com o próprio caldo da marinada para manter a umidade e intensificar o sabor.
Se quiser um toque especial, frutas como laranja ou maçã podem ser colocadas dentro da ave antes de assar, ajudando a perfumar e manter a suculência.
Resultado na ceia
Com essa marinada simples, a ave de Natal ganha carne macia, dourada por fora e extremamente saborosa por dentro, arrancando elogios e deixando todo mundo com água na boca logo na primeira fatia.
É daquelas receitas fáceis, mas que fazem parecer que o prato deu muito mais trabalho do que realmente deu.
