Como preparar frango recheado, uma alternativa prática e econômica para a ceia de Natal

23 de dezembro de 2025

Frango recheado é uma excelente escolha para quem quer montar uma ceia saborosa sem gastar muito e sem complicação na cozinha.

Versátil, fácil de encontrar e com preparo mais rápido do que carnes tradicionais, ele se adapta bem a diferentes recheios e agrada diversos paladares.

Por isso, o frango recheado vem ganhando cada vez mais espaço como alternativa prática para a ceia de Natal.

Além disso, essa receita permite variações simples, aproveita ingredientes do dia a dia e ainda garante uma apresentação bonita à mesa.

A seguir, veja como preparar um frango recheado suculento, bem temperado e com aquele aroma que já anuncia uma refeição especial.

Ingredientes

Para preparar o frango recheado, você vai precisar de:

1 frango inteiro limpo

Suco de 1 limão

3 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 colheres de sopa de manteiga ou azeite

Ervas a gosto (orégano, alecrim ou tomilho)

Recheio:

1 cebola picada

1 cenoura ralada

1/2 xícara de milho

1/2 xícara de ervilha

1/2 xícara de farofa pronta ou pão amanhecido triturado

Cheiro-verde a gosto

Como temperar o frango

Comece lavando o frango e retirando o excesso de gordura. Em seguida, misture o alho, o limão, o sal, a pimenta e as ervas.

Com esse tempero, esfregue bem o frango por dentro e por fora.

Depois disso, cubra e deixe descansar por pelo menos 1 hora.

Se puder, deixe marinando por mais tempo na geladeira para intensificar o sabor.

Preparando o recheio

Enquanto o frango descansa, prepare o recheio. Em uma panela, refogue a cebola em um fio de azeite até ficar transparente.

Acrescente a cenoura, o milho e a ervilha, mexendo bem.

Em seguida, desligue o fogo e misture a farofa ou o pão triturado. Finalize com cheiro-verde e ajuste o sal, se necessário.

O recheio deve ficar úmido, mas não encharcado.

Montagem do frango recheado

Agora, recheie o frango com cuidado, sem apertar demais.

Feche a abertura com palitos ou costure com barbante culinário para evitar que o recheio escape durante o assado.

Passe manteiga ou azeite por toda a pele. Isso ajuda a dourar e evita que a carne resseque.

Hora de assar

Coloque o frango recheado em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C.

Asse por cerca de 1 hora e 20 minutos, regando com o próprio caldo de tempos em tempos.

Nos últimos 20 minutos, retire o papel-alumínio para dourar bem.

Dicas rápidas

Não fure o frango durante o assado para não perder suculência.

Se quiser, acrescente legumes na assadeira para acompanhar.

Deixe descansar por 10 minutos antes de cortar.

