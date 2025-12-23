Como preparar frango recheado, uma alternativa prática e econômica para a ceia de Natal
Um prato suculento que agrada a família inteira sem pesar no bolso
Frango recheado é uma excelente escolha para quem quer montar uma ceia saborosa sem gastar muito e sem complicação na cozinha.
Versátil, fácil de encontrar e com preparo mais rápido do que carnes tradicionais, ele se adapta bem a diferentes recheios e agrada diversos paladares.
Por isso, o frango recheado vem ganhando cada vez mais espaço como alternativa prática para a ceia de Natal.
Além disso, essa receita permite variações simples, aproveita ingredientes do dia a dia e ainda garante uma apresentação bonita à mesa.
A seguir, veja como preparar um frango recheado suculento, bem temperado e com aquele aroma que já anuncia uma refeição especial.
Ingredientes
Para preparar o frango recheado, você vai precisar de:
-
1 frango inteiro limpo
-
Suco de 1 limão
-
3 dentes de alho amassados
-
Sal e pimenta-do-reino a gosto
-
2 colheres de sopa de manteiga ou azeite
-
Ervas a gosto (orégano, alecrim ou tomilho)
Recheio:
-
1 cebola picada
-
1 cenoura ralada
-
1/2 xícara de milho
-
1/2 xícara de ervilha
-
1/2 xícara de farofa pronta ou pão amanhecido triturado
-
Cheiro-verde a gosto
Como temperar o frango
Comece lavando o frango e retirando o excesso de gordura. Em seguida, misture o alho, o limão, o sal, a pimenta e as ervas.
Com esse tempero, esfregue bem o frango por dentro e por fora.
Depois disso, cubra e deixe descansar por pelo menos 1 hora.
Se puder, deixe marinando por mais tempo na geladeira para intensificar o sabor.
Preparando o recheio
Enquanto o frango descansa, prepare o recheio. Em uma panela, refogue a cebola em um fio de azeite até ficar transparente.
Acrescente a cenoura, o milho e a ervilha, mexendo bem.
Em seguida, desligue o fogo e misture a farofa ou o pão triturado. Finalize com cheiro-verde e ajuste o sal, se necessário.
O recheio deve ficar úmido, mas não encharcado.
Montagem do frango recheado
Agora, recheie o frango com cuidado, sem apertar demais.
Feche a abertura com palitos ou costure com barbante culinário para evitar que o recheio escape durante o assado.
Passe manteiga ou azeite por toda a pele. Isso ajuda a dourar e evita que a carne resseque.
Hora de assar
Coloque o frango recheado em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C.
Asse por cerca de 1 hora e 20 minutos, regando com o próprio caldo de tempos em tempos.
Nos últimos 20 minutos, retire o papel-alumínio para dourar bem.
Dicas rápidas
-
Não fure o frango durante o assado para não perder suculência.
-
Se quiser, acrescente legumes na assadeira para acompanhar.
-
Deixe descansar por 10 minutos antes de cortar.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!