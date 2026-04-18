Fruta que antes só era vista na roça agora pode ser cultivada em casa ou apartamento

Essa fruta pode ser cultivada em vasos na varanda, desde que receba sol pleno, poda regular e cuidados com a polinização

Gabriel Dias - 18 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Fala Brasil)

Cultivar fruta em apartamento já não é uma alternativa restrita a ervas ou espécies de pequeno porte.

Com os cuidados adequados, a fruta do conde também pode se desenvolver em vasos e produzir em varandas, mesmo em espaços reduzidos.

A adaptação da espécie ao clima brasileiro e o avanço das técnicas de cultivo doméstico ajudaram a popularizar esse tipo de plantio em áreas urbanas.

A fruta do conde, também conhecida pelo nome científico Annona squamosa, exige atenção principalmente ao recipiente, à drenagem e à nutrição.

Como se trata de uma frutífera que precisa de espaço para as raízes, o vaso deve ter boa profundidade e furos eficientes para evitar o acúmulo de água, que pode comprometer o desenvolvimento da planta.

Sol pleno e vaso adequado fazem diferença

Para crescer de forma saudável, a fruta do conde precisa receber luz solar direta por várias horas ao dia.

Em locais com pouca incidência de sol, a planta tende a apresentar dificuldade para florescer e, consequentemente, produzir frutos. Por isso, a varanda precisa reunir condições mínimas de luminosidade e ventilação.

Outro ponto importante está na escolha do vaso. Modelos de polietileno costumam ser indicados por serem leves, resistentes e facilitarem o manejo em apartamentos.

Além disso, o uso de substrato bem drenado e rico em matéria orgânica contribui para um crescimento mais equilibrado.

Polinização manual pode aumentar a produção

Em ambiente urbano, a presença de insetos polinizadores nem sempre é suficiente para garantir boa frutificação. Nesses casos, a polinização manual pode ser uma estratégia eficiente para aumentar a produtividade da planta.

O procedimento pode ser feito com um pincel de cerdas macias, transferindo o pólen entre flores abertas. A prática exige atenção, mas ajuda a melhorar o pegamento dos frutos, especialmente em varandas e áreas fechadas.

Com poda de formação, adubação periódica e exposição adequada ao sol, a fruta do conde pode se tornar uma opção viável para quem quer manter um pequeno pomar em casa. Além da colheita, o cultivo também contribui para tornar o ambiente mais verde e funcional.

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