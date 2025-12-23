Homem tem infeliz surpresa após contratar serviço de ”limpeza espiritual” em Jataí

Suspeita teria se deslocado de São Paulo para encontrá-lo, após indicação de amigos da vítima

Samuel Leão - 23 de dezembro de 2025

Vítima teria sofrido golpe do “Boa Noite Cinderela” após se encontrar com autora para serviço de “limpeza espiritual”. (Foto: Divulgação/PCGO)

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Goiás (PCGO) e a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Ourinhos, em São Paulo, resultou na prisão de uma mulher de 43 anos, identificada como Eva Tatiane. Ela é suspeita de ser a autora de um grave crime conhecido como “Boa Noite Cinderela” contra um morador de Jataí, no sudoeste goiano.

A prisão temporária e o mandado de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos na segunda-feira (22). O caso, investigado pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) e pelo Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Jataí, revela um plano que começou com a promessa de um serviço inusitado.

De acordo com os autos, a vítima, um homem residente em Jataí, conheceu a suspeita por meio de amigos e a contratou para realizar um trabalho de “limpeza espiritual”. Para isso, Eva Tatiane se deslocou de São Paulo até a casa dele, em Goiás.

Ao chegar ao local, a investigada ofereceu uma bebida ao homem. Após ingeri-la, ele perdeu a consciência, momento em que o golpe foi executado. Enquanto estava inconsciente, a suspeita realizou diversas transferências via PIX da conta da vítima para sua conta pessoal.

Não satisfeita, Eva Tatiane também se apoderou do veículo do contratante, que foi encontrado dias depois na cidade de Assis, no interior de São Paulo.

A PC aponta que, além da substância que causou a inconsciência, há fortes suspeitas de que ele tenha recebido a aplicação de três canetas de insulina enquanto estava desmaiada.

A aplicação indevida de insulina em pessoas não diabéticas pode causar hipoglicemia severa, levando a convulsões, coma e, em casos extremos, à morte.

A divulgação da imagem e identidade da investigada segue a Lei nº 13.869/2019 e a Portaria nº 547/2021/DGPC, sendo autorizada por despacho fundamentado da Autoridade Policial responsável pelo inquérito policial. A medida visa ao interesse público e ao pleno esclarecimento do crime.

