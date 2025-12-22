Adolescente morre atropelado após cair do Trenzinho da Alegria, em Goiás

Francilio Filho Batista trabalhava como um dos personagens da atração

Natália Sezil - 22 de dezembro de 2025

Ainda adolescente, Francilio Filho Batista trabalhava como um dos personagens do “Trenzinho da Alegria”. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um adolescente, de apenas 14 anos, morreu após cair do “Trenzinho da Alegria” e ser atropelado pelo veículo, em Água Limpa, região Sul de Goiás.

A fatalidade aconteceu no último domingo (21), quando Francilio Filho Batista trabalhava como um dos personagens da atração.

Vídeo feito por testemunhas mostra o adolescente dançando pouco antes do acidente. Ele está ao lado de um colega, enquanto o trenzinho, cheio de pessoas, está parado atrás.

Segundo informações do O Popular, Francilio havia dito que estava se sentindo mal, possivelmente por conta do calor. Ele teria sentado e, pouco depois, caído no asfalto.

O ônibus, que estava parado e depois seguia devagar, teria o atropelado no momento da curva, causando diversas lesões no abdômen e nas pernas.

Francilio chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal de Marzagão, a 21 km de distância, mas teria chegado já sem vida à unidade de saúde.

A dinâmica do que aconteceu e quem seriam os responsáveis pelo ocorrido deve ser apurado pelas autoridades competentes.

