Adolescente morre atropelado após cair do Trenzinho da Alegria, em Goiás
Francilio Filho Batista trabalhava como um dos personagens da atração
Um adolescente, de apenas 14 anos, morreu após cair do “Trenzinho da Alegria” e ser atropelado pelo veículo, em Água Limpa, região Sul de Goiás.
A fatalidade aconteceu no último domingo (21), quando Francilio Filho Batista trabalhava como um dos personagens da atração.
Vídeo feito por testemunhas mostra o adolescente dançando pouco antes do acidente. Ele está ao lado de um colega, enquanto o trenzinho, cheio de pessoas, está parado atrás.
Segundo informações do O Popular, Francilio havia dito que estava se sentindo mal, possivelmente por conta do calor. Ele teria sentado e, pouco depois, caído no asfalto.
O ônibus, que estava parado e depois seguia devagar, teria o atropelado no momento da curva, causando diversas lesões no abdômen e nas pernas.
Francilio chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal de Marzagão, a 21 km de distância, mas teria chegado já sem vida à unidade de saúde.
A dinâmica do que aconteceu e quem seriam os responsáveis pelo ocorrido deve ser apurado pelas autoridades competentes.
FATALIDADE 🖤 Adolescente morre atropelado após cair do Trenzinho da Alegria, em Goiás
Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/9meA2kRNd5
— Portal 6 (@portal6noticias) December 23, 2025
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.