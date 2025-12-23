Idosos deixam de pagar estacionamento: medida já começou a valer neste local do Brasil

Lei municipal garante isenção no estacionamento rotativo para motoristas a partir de 60 anos, desde que respeitadas regras específicas

Gabriel Yuri Souto - 23 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Idosos com 60 anos ou mais passaram a ter direito a estacionamento gratuito em um município brasileiro. A medida já está em vigor na cidade de Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo, e beneficia quem utiliza as vagas exclusivas da chamada Zona Azul.

Com a nova regra, motoristas idosos não precisam mais pagar pelo estacionamento rotativo por até duas horas, desde que o veículo esteja parado em uma vaga devidamente sinalizada para a terceira idade.

Para usufruir do benefício, é obrigatório que o motorista utilize a Credencial de Estacionamento para Idosos, documento oficial que deve ficar visível no painel do veículo. A credencial pode ser solicitada junto aos órgãos de trânsito do município.

A gratuidade vale apenas para as vagas exclusivas destinadas a idosos e não se estende a todas as vagas do estacionamento rotativo. Além disso, o tempo máximo permitido é de duas horas, não sendo permitido mudar o carro de vaga para renovar o período gratuito.

Segundo a administração municipal, o objetivo da medida é facilitar a mobilidade dos idosos, reduzir gastos com deslocamento e ampliar o acesso dessa população ao comércio e aos serviços da cidade.

Especialistas em mobilidade urbana destacam que a iniciativa pode servir de exemplo para outras cidades, mas lembram que a regra não é nacional. A isenção só vale onde houver lei municipal específica, como é o caso de Cotia.

Contudo, a orientação para idosos de outras cidades é verificar junto à prefeitura local se existe legislação semelhante ou projetos em andamento sobre o tema.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!