Valor do aluguel no Paraguai surpreende e atrai brasileiros em busca de custo de vida mais acessível

Imóveis mais amplos, contratos simples e preços abaixo dos praticados no Brasil colocam o país no radar de quem quer gastar menos

Isabella Valverde - 23 de dezembro de 2025

O que antes era visto apenas como destino de compras ou passagem rápida começa a ganhar um novo significado para muitos brasileiros. O Paraguai entrou no radar de quem busca morar melhor gastando menos, e o principal motivo dessa mudança de olhar está no preço dos aluguéis — significativamente mais baixos do que os praticados em grandes cidades do Brasil.

A diferença aparece logo na comparação mais básica. Em vez de apartamentos compactos e caros, comuns em capitais brasileiras, o mercado paraguaio oferece imóveis mais amplos, contratos mais simples e valores que cabem com mais folga no orçamento.

Essa combinação tem atraído desde aposentados até profissionais que trabalham remotamente e famílias em busca de redução de despesas.

Na capital, Assunção, os preços variam conforme o bairro, mas ainda assim permanecem competitivos. Apartamentos de um quarto em regiões centrais costumam ter aluguel mensal entre US$ 400 e US$ 450. Fora do centro, esse valor pode cair para algo entre US$ 330 e US$ 400.

Já imóveis maiores, com três quartos, geralmente ficam na faixa de US$ 520 a US$ 760, dependendo do padrão e da localização.

Na prática, isso significa que muitos moradores conseguem alugar apartamentos familiares pagando valores semelhantes aos cobrados por studios ou quitinetes em grandes metrópoles brasileiras.

Fora da capital, o cenário é ainda mais favorável. Cidades como Ciudad del Este e Encarnación, bastante procuradas por brasileiros, apresentam aluguéis ainda mais baixos. Nessas regiões, apartamentos de um quarto podem ser encontrados entre US$ 250 e US$ 400, enquanto imóveis maiores costumam variar de US$ 300 a US$ 600.

A proximidade com o Brasil, aliada a comércio ativo e infraestrutura urbana funcional, facilita a adaptação de quem decide se mudar.

Outro fator que chama atenção é o tamanho dos imóveis. Apartamentos com 70 m², 90 m² ou mais são comuns, inclusive em faixas intermediárias de preço.

Casas para locação também aparecem como opção viável, muitas vezes com quintal, garagem e cômodos amplos — algo cada vez mais raro no mercado brasileiro urbano.

Isso não significa ausência de imóveis de alto padrão. Em bairros valorizados de Assunção, apartamentos novos, mobiliados ou em condomínios modernos podem ultrapassar US$ 1.000 por mês, especialmente os voltados ao público estrangeiro.

Ainda assim, mesmo nessas faixas, a metragem costuma ser generosa e os custos de condomínio mais baixos do que em capitais brasileiras.

A burocracia reduzida é outro ponto decisivo. Em muitos casos, a locação é feita diretamente com o proprietário, sem exigência de fiador ou seguros caros. Caução ou pagamento antecipado costumam ser suficientes, o que facilita a vida de estrangeiros e de quem deseja testar uma mudança temporária.

Somando aluguel mais barato, imóveis maiores, contratos simples e custo de vida geral mais baixo, o Paraguai se consolida como uma alternativa real para brasileiros que desejam reorganizar o orçamento sem abrir mão de conforto.

Em 2025, os números ajudam a explicar por que o país deixou de ser apenas um vizinho e passou a ser considerado um possível novo lar.

