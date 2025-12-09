Conheça o país onde tem coisas tão baratas que ganhou o título de “Paraguai da Europa”

Um pequeno território europeu guarda segredos econômicos que atraem viajantes do mundo inteiro

Magno Oliver - 09 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Encravado exatamente ali entre a França e a Espanha, em pleno coração dos Pirineus, Andorra pode até ser um dos menores países do mundo, 100 vezes menor que o Brasil, mas chama atenção por razões que vão muito além de seu tamanho.

O microestado, com pouco mais de 80 mil habitantes, tornou-se famoso por unir paisagens alpinas impressionantes, inverno rigoroso e uma política fiscal que atrai turistas, investidores e consumidores em busca de preços baixos.

Andorra não faz parte da União Europeia e adota um regime tributário simplificado que transformou o país em um dos paraísos fiscais mais conhecidos do continente.

A diferença prática aparece na conta: produtos vendidos no território andorrano podem custar menos da metade do que em países vizinhos.

Perfumes que chegam a 94 euros na Espanha, por exemplo, são encontrados ali por cerca de 33 euros. O mesmo acontece com combustíveis e bebidas, vendidos a preços que parecem irreais para padrões europeus.

Essa característica impulsionou um turismo de compras tão forte que rendeu a Andorra o apelido informal de “Paraguai da Europa”, uma referência bem-humorada ao hábito de brasileiros viajarem ao país vizinho conhecido pelos preços baixos.

Mas, além das vitrines tentadoras, o país também brilha como destino de inverno. Com o maior território esquiável dos Pirineus, Andorra recebe esportistas e viajantes de várias partes do mundo, especialmente em Grandvalira, uma das maiores estações de esqui da Europa.

E não para por aí. Nas lojas, produtos gigantes, bebidas, chocolates e cosméticos em tamanhos incomuns fazem parte do cotidiano local. Nas ruas, a arquitetura mistura tradição pirenaica com modernidade.

E, nas montanhas, o país mantém um estilo de vida que combina altitude, tranquilidade e economia aquecida pelo turismo. Pequeno, estratégico e surpreendente, Andorra segue como um ponto brilhante no mapa europeu para quem busca natureza, neve e preços que nem parecem reais.

Confira mais detalhes de como são as coisas por lá:

