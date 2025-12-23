Vini Jr. surpreende ao postar foto na mansão de Virginia Fonseca em Goiânia

Curiosidade dos fãs sobre onde as famílias passariam o Natal era grande, mas destino da celebração parece estar definido

Davi Galvão - 23 de dezembro de 2025

Vini Jr. deu fim ao mistério e postou foto na mansão da Virgínia, em Goiânia. (Foto: Redes Sociais)

Vini Jr. desembarcou em Goiânia e fez questão de avisar os seguidores. Na noite desta segunda-feira (22), o jogador publicou uma foto diretamente da mansão de Virginia Fonseca, e resumiu a chegada com um simples e empolgado: “Tamo daqui”.

A visita acontece poucos dias antes do Natal e marca um novo capítulo do relacionamento, assumido oficialmente em outubro.

Depois de uma maratona de viagens da influenciadora, com passagem por Madri, onde o craque mora, e uma parada no Rio de Janeiro, agora foi a vez de Vini cruzar o Atlântico e visitar a casa da namorada.

Em imagens publicadas, o atacante aparece acompanhado do irmão mais novo, Bernardo, e de Alessandra Nascimento.

Virginia também entrou no clima e mostrou detalhes da recepção, exibindo roupas de cama personalizadas em um dos quartos de hóspedes e, mais tarde, posando ao lado do jogador.

A curiosidade dos fãs sobre onde as famílias passariam o Natal era grande, mas, com Vini já instalado em Goiânia, o destino da celebração parece estar definido.

Mesmo com a distância entre Brasil e Espanha, o casal vem se revezando para manter a rotina de encontros. Nos últimos meses, familiares dos dois também passaram a dividir datas comemorativas entre um país e outro.

Virginia, por exemplo, levou as filhas para passar o Halloween em Madri e, em outra ocasião, ficou hospedada na casa da família de Vini Jr., no Rio de Janeiro, enquanto participava de ensaios de carnaval.

Há poucos dias, foi a vez da mãe do jogador viajar até Goiânia para prestigiar o aniversário de Margareth Serrão, mãe da influenciadora.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!