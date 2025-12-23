Vini Jr. surpreende ao postar foto na mansão de Virginia Fonseca em Goiânia

Curiosidade dos fãs sobre onde as famílias passariam o Natal era grande, mas destino da celebração parece estar definido

Davi Galvão Davi Galvão -
Vini Jr. deu fim ao mistério e postou foto na mansão da Virgínia, em Goiânia. (Foto: Redes Sociais)
Vini Jr. deu fim ao mistério e postou foto na mansão da Virgínia, em Goiânia. (Foto: Redes Sociais)

Vini Jr. desembarcou em Goiânia e fez questão de avisar os seguidores. Na noite desta segunda-feira (22), o jogador publicou uma foto diretamente da mansão de Virginia Fonseca,  e resumiu a chegada com um simples e empolgado: “Tamo daqui”.

A visita acontece poucos dias antes do Natal e marca um novo capítulo do relacionamento, assumido oficialmente em outubro.

Depois de uma maratona de viagens da influenciadora, com passagem por Madri, onde o craque mora, e uma parada no Rio de Janeiro, agora foi a vez de Vini cruzar o Atlântico e visitar a casa da namorada.

Leia também

Em imagens publicadas, o atacante aparece acompanhado do irmão mais novo, Bernardo, e de Alessandra Nascimento.

Virginia também entrou no clima e mostrou detalhes da recepção, exibindo roupas de cama personalizadas em um dos quartos de hóspedes e, mais tarde, posando ao lado do jogador.

A curiosidade dos fãs sobre onde as famílias passariam o Natal era grande, mas, com Vini já instalado em Goiânia, o destino da celebração parece estar definido.

Mesmo com a distância entre Brasil e Espanha, o casal vem se revezando para manter a rotina de encontros. Nos últimos meses, familiares dos dois também passaram a dividir datas comemorativas entre um país e outro.

Virginia, por exemplo, levou as filhas para passar o Halloween em Madri e, em outra ocasião, ficou hospedada na casa da família de Vini Jr., no Rio de Janeiro, enquanto participava de ensaios de carnaval.

Há poucos dias, foi a vez da mãe do jogador viajar até Goiânia para prestigiar o aniversário de Margareth Serrão, mãe da influenciadora.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias