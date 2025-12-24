6 filmes natalinos que você precisa assistir antes do Natal

Histórias conhecidas ganham outro significado quando vistas nesta época do ano

Magno Oliver - 24 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexel/Cottonbro Studio)

O Natal se aproxima e, junto com as luzes, a comida farta e os encontros em família, surge um ritual quase obrigatório: escolher filmes que ajudam a criar o clima da data.

Algumas produções se tornaram tradição, atravessaram gerações e seguem sendo comentadas todos os anos.

1. Esqueceram de Mim – 1990

Um dos filmes mais reprisados da história do Natal, acompanha Kevin, um garoto esquecido pela família durante as festas. Misturando humor, aventura e emoção, virou sinônimo de Sessão da Tarde e nostalgia.

Trailer:

2. O Grinch – 2000

Baseado na obra de Dr. Seuss, o filme mostra um personagem rabugento que odeia o Natal e decide acabar com a festa dos moradores de Quemlândia. A história conquista pelo humor, maquiagem marcante e mensagem sobre empatia e o espírito de Natal.

Trailer:

3. O Expresso Polar – 2004

A animação acompanha um garoto que embarca em um trem mágico rumo ao Polo Norte na noite de Natal. O filme se tornou um clássico por sua trilha sonora, clima mágico e reflexão sobre acreditar.

Trailer:

4. Um Herói de Brinquedo – 1996

Arnold Schwarzenegger vive um pai que promete ao filho o brinquedo mais disputado do Natal. A corrida contra o tempo rende cenas cômicas e uma crítica divertida ao consumismo da data.

Trailer:

5. Milagre na Rua 34 – 1947

Considerado um dos maiores clássicos natalinos do cinema, o filme questiona a existência do Papai Noel em meio a um julgamento inesperado. Uma história atemporal sobre fé, esperança e imaginação.

Trailer:

6. Simplesmente Amor – 2003

Ambientado no período natalino, o filme entrelaça várias histórias de amor, amizade e desencontros. Tornou-se tradição por mostrar diferentes formas de afeto, embaladas pelo clima das festas.

Trailer:

