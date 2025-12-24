Adeus aos chuveiros elétricos e à gás: nova tendência nos banheiros modernos é lançada pelo Japão

O que parecia ficção começa a ocupar espaços inesperados da casa

Magno Oliver - 24 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

O Japão voltou a chamar a atenção do mundo ao apresentar uma inovação que pode transformar completamente a forma como as pessoas tomam banho e se higienizam por completo.

Conhecido por antecipar tendências tecnológicas, o país agora questiona a dependência dos chuveiros elétricos e à gás, comuns em grande parte do planeta.

A proposta foi revelada durante a Expo 2025, em Osaka, evento que reúne soluções voltadas ao futuro da vida urbana e doméstica.

A novidade é uma cápsula automatizada de higienização corporal, desenvolvida pela Yamada Holdings em parceria com a empresa Science Co.

O equipamento funciona como um sistema fechado, no qual o usuário se senta e recebe um banho completo sem precisar se movimentar.

Microbolhas, jatos de água aquecida e uma névoa controlada fazem a limpeza, enquanto sensores ajustam temperatura e intensidade conforme as reações do corpo.

Além da função básica de higiene, a cápsula aposta na experiência sensorial. Durante o processo, que dura cerca de 15 minutos, o usuário pode assistir a vídeos relaxantes ou ouvir música.

Sensores monitoram sinais vitais, como batimentos cardíacos e temperatura corporal, reforçando a proposta de conforto e segurança. A ideia retoma um conceito criado no Japão nos anos 1970, mas agora adaptado com tecnologia de ponta.

Segundo as empresas envolvidas, apenas 50 unidades devem ser produzidas inicialmente, cada uma avaliada em aproximadamente 300 mil libras, valor que ultrapassa os R$ 2 milhões.

O primeiro destino confirmado é um hotel de luxo em Osaka, que pretende usar a cápsula como atração exclusiva.

Embora ainda distante da realidade da maioria das casas, o lançamento reforça uma tendência clara: o Japão segue apostando em soluções radicais para redefinir hábitos cotidianos e provocar o mundo a repensar o futuro dos banheiros.

Confira mais detalhes do equipamento:

