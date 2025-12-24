Morre siamesa que havia sobrevivido à cirurgia de separação em Goiânia

Criança tinha pouco mais de dois anos e não resistiu a um quadro infeccioso grave, segundo o cirurgião Zacharias Calil

Pedro Ribeiro - 24 de dezembro de 2025

Aruna passou por cirurgia em maio. (Foto: Reprodução)

Morreu nesta quarta-feira (24) Aruna, uma das gêmeas siamesas que haviam passado por uma cirurgia de separação realizada em Goiânia, em maio de 2025.

A informação foi confirmada pelo médico Zacharias Calil, responsável por liderar a equipe médica.

Segundo o cirurgião, a criança chegou a apresentar evolução positiva após o procedimento e havia deixado a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo transferida para a enfermaria.

Dias depois, no entanto, desenvolveu um quadro infeccioso grave, possivelmente de origem viral, conforme boletim publicado por Calil nas redes sociais.

A saída da UTI havia sido comunicada pela família no último dia 10 de dezembro, por meio do perfil Kiraz e Aruna Rodrigues, no Instagram, que acompanhava a recuperação das gêmeas.

Naturais de Igaraçu do Tietê, em São Paulo, Aruna e Kiraz nasceram unidas pelo tórax, abdômen e bacia, compartilhavam o fígado e tinham três pernas.

A cirurgia de separação durou cerca de 19 horas e contou com a atuação de mais de 40 profissionais de saúde. Kiraz morreu cerca de dez dias após o procedimento cirúrgico.

