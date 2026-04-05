Polícia é acionada e bar de Anápolis é interditado após fiscal da Postura denunciar ter sido agredido com pedras

Estabelecimento fechou mais cedo depois que envolvidos terminaram a noite na delegacia

Natália Sezil - 05 de abril de 2026

Bosque Bar foi interditado após visita da Postura Municipal. (Foto: Reprodução)

Atualizada às 19h41 com mais informações e nota da redação

O final da noite deste sábado (04) foi longo para frequentadores e proprietários do Bosque Bar, localizado no bairro Jundiaí, em Anápolis. A visita de um fiscal da Postura Municipal terminou na delegacia.

Tudo começou quando um agente da pasta se deslocou até o local, pouco depois das 23h, para realizar uma fiscalização de rotina. Durante a ação, no entanto, ele teria sido desacatado por um dos presentes.

Por conta disso, optou por acionar a Polícia Militar (PM), pedindo apoio de uma viatura no local. O profissional teria relatado aos policiais que ele e a equipe da Postura haviam sido agredidos com pedras.

Teria alegado também que o espaço estava cheio, com mais de 50 pessoas.

Com a presença dos militares, os envolvidos foram levados até a Central de Flagrantes. Na delegacia, a Polícia Civil (PC) determinou a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), para apurar o ocorrido.

O bar acabou encerrando as atividades mais cedo e compartilhou ter sido interditado. Pelas redes sociais, afirmou: “já estamos correndo para resolver tudo da melhor forma. Logo estamos de volta”.

O Portal 6 entrou em contato com o Bosque Bar, solicitando um posicionamento oficial.

À reportagem, o bar afirma que a equipe de fiscalização teria entrado no estabelecimento de forma agressiva, com gritos e atitudes rudes contra funcionários e clientes. Informou ainda que o servidor teria provocado clientes e funcionários, gerando conflito.

O estabelecimento também alegou que, durante a abordagem, um objeto atingiu o fiscal, sem que fosse possível identificar quem arremessou. Com isso, o mesmo fiscal teria agredido um cliente com um soco sem motivo aparente.

O bar reforça que manteve postura educada e está tomando as providências legais cabíveis. Também critica o tratamento desrespeitoso dado a estabelecimentos de entretenimento noturno, que gera medo e sensação de criminalização para todos os bares.

Um responsável pelo bar desabafou:

“Eu já estou tomando todas as providências necessárias e isso não vai ficar dessa forma. Não esta tendo nenhum respeito com quem trabalha com entretenimento. Estão nos taxando de vagabundo a todo momento. Os bares hoje têm que trabalhar com medo por conta da abordagem que a postura vem tendo”, finalizou.

Nota da redação

O vídeo publicado anteriormente nesta reportagem realmente foi registrado no local, mas não corresponde ao mesmo episódio da noite de 04 de abril. Ele foi removido e substituído por um registro realizado no momento e disponibilizado pela administração do bar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!