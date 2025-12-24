Truque para limpar geladeira de inox e mantê-la brilhando e sem marcas de dedo por muito tempo

Um hábito simples muda completamente o aspecto do eletrodoméstico mais observado da casa

24 de dezembro de 2025

Manchas, marcas de dedos e pequenos riscos costumam aparecer rapidamente nas nossas geladeiras de aço inoxidável, tirando também o brilho que chama atenção nas cozinhas das nossas casas.

Por ser um dos eletrodomésticos mais visíveis da casa, qualquer sinal de descuido se destaca. E um tutorial no Youtube explicou que o segredo não está em esfregar com força, mas em entender o material e adotar técnicas simples no dia a dia.

O primeiro passo é observar a superfície do inox. Apesar de parecer lisa, ela possui linhas quase imperceptíveis, conhecidas como sentido do grão. A limpeza deve sempre acompanhar essa direção.

Quando o pano segue o desenho natural do aço, o risco de microarranhões diminui e o acabamento fica mais uniforme, evitando aquele aspecto opaco após a limpeza.

Para a rotina, a recomendação mais segura é usar um pano de microfibra levemente umedecido com água e algumas gotas de detergente neutro.

O produto deve ser aplicado no pano, nunca diretamente na geladeira. O movimento ideal é longo e contínuo, sem pressão excessiva. Ao final, outro pano seco ajuda a remover qualquer resíduo de umidade, prevenindo manchas de água.

Uma dica bastante comentada pelos internautas foi o uso de uma gota de óleo mineral ou até de azeite em um pano limpo para o acabamento final. O óleo cria uma película fina que devolve o brilho, disfarça marcas de dedo e ainda dificulta que novas apareçam.

O segredo está na moderação: pouco produto e movimentos suaves. Assim, a geladeira permanece brilhando por mais tempo, com aparência de nova e sem esforço excessivo.

