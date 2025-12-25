Motorista de app é preso após cancelar corrida para ficar com presente de morador do Setor Marista

Item era presente de Natal. Profissional confessou o crime

Da Redação - 25 de dezembro de 2025

Parte do item foi recuperado pela Polícia Militar (PM). (Foto: Reprodução)

Um motorista de aplicativo, de 36 anos, foi conduzido à Central Geral de Flagrantes (CGF) de Goiânia na véspera de Natal, após se apropriar de chocolates da marca Kopenhage que deveria entregar no Setor Marista.

Conforme apurado pelo Portal 6, o homem cancelou a corrida e retornou para a residência dele levando o presente.

Dentro da embalagem havia bombons, e ele confessou ter consumido parte do conteúdo.

A vítima do Setor Marista, um homem de 40 anos, percebeu o sumiço da encomenda e acionou a Polícia Militar (PM).

Após diligências, os agentes localizaram o motorista conduzindo um Volkswagen Polo branco.

Durante a abordagem, ele admitiu ter ido até o local da entrega, cancelado a viagem e, posteriormente, aberto o produto.

Questionando do porquê da ação, ele desconversou argumentando que comeu “apenas um” chocolate.

O caso foi registrado pela Polícia Civil (PC) como apropriação indébita — crime cuja pena é de 1 ano e 4 meses de reclusão.

O Portal 6 não conseguiu confirmar se o profissional foi liberado para responder em liberado.

