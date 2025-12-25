Os 10 diplomas mais valiosos que estão gerando os melhores salários do mercado de trabalho, segundo recrutadores
Quem escolhe uma dessas áreas precisa estar disposto a aprender continuamente e acompanhar as mudanças
Melhores salários se tornaram o principal objetivo de quem escolhe uma graduação pensando no futuro profissional, e um levantamento recente ajuda a esclarecer quais diplomas realmente entregam esse retorno.
A pesquisa analisou dados de empregabilidade, remuneração média e exigências do mercado, mostrando quais formações estão mais bem posicionadas atualmente.
O estudo, divulgado em reportagem da CNBC, considerou não apenas o quanto se ganha, mas também a taxa de desemprego e a necessidade de especializações adicionais.
Por que alguns diplomas valem mais do que outros
Nem todas as graduações geram o mesmo retorno financeiro.
Algumas áreas concentram maior demanda, inovação constante e impacto direto na economia.
Por isso, profissionais formados nesses cursos costumam encontrar mais oportunidades e salários mais elevados.
Além disso, recrutadores destacam que setores ligados à tecnologia, engenharia e análise de dados seguem em expansão, o que explica a valorização desses diplomas.
Os 10 diplomas universitários mais valiosos hoje
A lista dos cursos que mais geram melhores salários inclui:
-
Engenharia Elétrica
-
Engenharia de Computação
-
Engenharia de Petróleo
-
Engenharia Aeroespacial
-
Ciência dos Materiais
-
Engenharia Mecânica
-
Tecnologia de Engenharia Elétrica
-
Mecânica de Engenharia, Física e Ciência
-
Engenharia Química
-
Ciência Atuarial
Essas formações aparecem com salários médios elevados e taxas de desemprego mais baixas quando comparadas a outras áreas.
O papel da tecnologia e da inteligência artificial
Entre os diplomas mais valorizados, as áreas tecnológicas se destacam ainda mais.
Com o avanço da inteligência artificial, empresas passaram a buscar profissionais capazes de desenvolver, manter e aplicar soluções automatizadas.
Especialistas apontam que a IA se tornou uma força central na transformação de indústrias inteiras.
Como consequência, diplomas ligados à computação, engenharia e análise técnica passaram a garantir melhores salários e maior estabilidade.
Quanto esses profissionais podem ganhar
Segundo dados do Indeed, cargos que exigem habilidades em inteligência artificial e engenharia avançada frequentemente pagam salários acima de US$ 100 mil por ano.
Em média, nos Estados Unidos, essas funções chegam a US$ 174 mil anuais.
No Brasil, o cenário também é promissor.
De acordo com um estudo da Robert Half, profissionais em cargos estratégicos e de alta gestão podem receber até R$ 35 mil por mês, o que equivale a cerca de R$ 420 mil por ano.
O que recrutadores observam além do diploma
Apesar da importância da formação, recrutadores reforçam que experiência prática, atualização constante e habilidades técnicas fazem toda a diferença.
O diploma abre portas, mas a evolução profissional mantém os melhores salários ao longo do tempo.
Por isso, quem escolhe uma dessas áreas precisa estar disposto a aprender continuamente e acompanhar as mudanças do mercado.
Um investimento que pode mudar a carreira
A lista mostra que escolher bem a graduação impacta diretamente o futuro financeiro.
Em um mercado cada vez mais competitivo, diplomas ligados à inovação e à tecnologia seguem como os caminhos mais seguros para alcançar melhores salários e estabilidade profissional.
