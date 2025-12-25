Os 10 diplomas mais valiosos que estão gerando os melhores salários do mercado de trabalho, segundo recrutadores

Quem escolhe uma dessas áreas precisa estar disposto a aprender continuamente e acompanhar as mudanças

Pedro Ribeiro - 25 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Melhores salários se tornaram o principal objetivo de quem escolhe uma graduação pensando no futuro profissional, e um levantamento recente ajuda a esclarecer quais diplomas realmente entregam esse retorno.

A pesquisa analisou dados de empregabilidade, remuneração média e exigências do mercado, mostrando quais formações estão mais bem posicionadas atualmente.

O estudo, divulgado em reportagem da CNBC, considerou não apenas o quanto se ganha, mas também a taxa de desemprego e a necessidade de especializações adicionais.

Por que alguns diplomas valem mais do que outros

Nem todas as graduações geram o mesmo retorno financeiro.

Algumas áreas concentram maior demanda, inovação constante e impacto direto na economia.

Por isso, profissionais formados nesses cursos costumam encontrar mais oportunidades e salários mais elevados.

Além disso, recrutadores destacam que setores ligados à tecnologia, engenharia e análise de dados seguem em expansão, o que explica a valorização desses diplomas.

Os 10 diplomas universitários mais valiosos hoje

A lista dos cursos que mais geram melhores salários inclui:

Engenharia Elétrica

Engenharia de Computação

Engenharia de Petróleo

Engenharia Aeroespacial

Ciência dos Materiais

Engenharia Mecânica

Tecnologia de Engenharia Elétrica

Mecânica de Engenharia, Física e Ciência

Engenharia Química

Ciência Atuarial

Essas formações aparecem com salários médios elevados e taxas de desemprego mais baixas quando comparadas a outras áreas.

O papel da tecnologia e da inteligência artificial

Entre os diplomas mais valorizados, as áreas tecnológicas se destacam ainda mais.

Com o avanço da inteligência artificial, empresas passaram a buscar profissionais capazes de desenvolver, manter e aplicar soluções automatizadas.

Especialistas apontam que a IA se tornou uma força central na transformação de indústrias inteiras.

Como consequência, diplomas ligados à computação, engenharia e análise técnica passaram a garantir melhores salários e maior estabilidade.

Quanto esses profissionais podem ganhar

Segundo dados do Indeed, cargos que exigem habilidades em inteligência artificial e engenharia avançada frequentemente pagam salários acima de US$ 100 mil por ano.

Em média, nos Estados Unidos, essas funções chegam a US$ 174 mil anuais.

No Brasil, o cenário também é promissor.

De acordo com um estudo da Robert Half, profissionais em cargos estratégicos e de alta gestão podem receber até R$ 35 mil por mês, o que equivale a cerca de R$ 420 mil por ano.

O que recrutadores observam além do diploma

Apesar da importância da formação, recrutadores reforçam que experiência prática, atualização constante e habilidades técnicas fazem toda a diferença.

O diploma abre portas, mas a evolução profissional mantém os melhores salários ao longo do tempo.

Por isso, quem escolhe uma dessas áreas precisa estar disposto a aprender continuamente e acompanhar as mudanças do mercado.

Um investimento que pode mudar a carreira

A lista mostra que escolher bem a graduação impacta diretamente o futuro financeiro.

Em um mercado cada vez mais competitivo, diplomas ligados à inovação e à tecnologia seguem como os caminhos mais seguros para alcançar melhores salários e estabilidade profissional.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!