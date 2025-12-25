Vídeo mostra momento em que adolescente é atropelado de propósito em Trindade

Vítima de 15 anos foi arremessada contra estrutura de vidro e ficou em estado grave

Da Redação - 25 de dezembro de 2025

Adolescente atropelado foi arremessado e se chocou contra uma estrutura de vidro. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança flagraram quando um adolescente, de 15 anos, foi atropelado propositalmente após pedir uma cerveja a um desconhecido, em Trindade, cidade da região Metropolitana de Goiânia.

A reportagem do Portal 6 teve acesso às imagens.

O caso aconteceu no último domingo (21), mas o suspeito, de 30 anos, foi preso nesta quinta-feira (25). Os ferimentos foram tão graves que a vítima precisou ser levada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), na capital.

A situação se deu logo no início da manhã, pouco depois das 06h, no Setor Maysa I. A confusão teria começado quando o adolescente e um amigo, de 25 anos, pediram cerveja aos suspeitos, que bebiam sentados em frente a uma residência.

Isso teria sido o suficiente para que o homem negasse e chamasse os amigos para agredir a dupla – que, ao ouvir isso, teria sacado uma faca.

Nas imagens, é possível ver quando o adolescente e o jovem que o acompanhava descem a rua. Quatro homens seguem logo atrás e, em menos de um minuto, dois deles voltam correndo para onde estavam.

Esse seria o momento em que o suspeito pega emprestado o carro do amigo, de 27 anos, e decide atropelar a vítima. Ele acelera o veículo e “parte para cima” da dupla, que estava na calçada.

O impacto – que pôde ser ouvido com um estrondo – faz o adolescente ser arremessado. Ele é jogado para o alto e atinge uma estrutura de vidro, que fica estilhaçado.

Segundo o vídeo, a primeira resposta do amigo ao ataque é tentar correr atrás do suspeito. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, desorientada, e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), antes de ser conduzida ao HUGOL.

O motorista teria fugido na sequência. Ele foi localizado pelas autoridades junto ao amigo, proprietário do carro usado no atropelamento, já em Goiânia. Questionado, confessou ser o condutor do veículo envolvido na ocorrência, e os dois receberam voz de prisão.

A Polícia Civil (PC) decidiu pela prisão em flagrante do homem que dirigia o carro.

O amigo, que havia emprestado o veículo, alegou que não sabia para que o automóvel seria usado e foi liberado. O caso é investigado como tentativa de homicídio.

EXCLUSIVO ‼️ Vídeo mostra momento em que adolescente é atropelado de propósito em Trindade Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/Us3WqDbdko — Portal 6 (@portal6noticias) December 26, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece na Grande Goiânia!