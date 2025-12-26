Farmacêutica bioquímica alerta: nunca corte ou abra esses remédios

O recado é direto: ao tentar facilitar o uso do remédio, a pessoa pode estar, na prática, mudando a forma como ele age

Isabella Valverde - 26 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Um vídeo que circula nas redes sociais acendeu um alerta importante para quem costuma partir comprimidos no meio, abrir cápsulas ou “dar um jeito” de tomar o remédio com mais facilidade.

Na gravação, a farmacêutica Dra. Christiane explica que alguns medicamentos não podem ser cortados, mastigados ou abertos, porque isso pode alterar completamente o funcionamento da fórmula, aumentar o risco de efeitos indesejados e até comprometer o tratamento.

Segundo ela, os principais exemplos são as cápsulas e comprimidos de liberação prolongada. Esse tipo de remédio é feito para liberar a substância aos poucos, ao longo de várias horas, mantendo o efeito por mais tempo no organismo.

Quando a pessoa abre a cápsula ou parte o comprimido, pode acabar liberando tudo “de uma vez só”, fazendo o corpo receber uma dose inadequada e causando o efeito contrário do esperado — além de aumentar o risco de desconfortos.

A farmacêutica também destaca os comprimidos revestidos, que possuem uma camada externa justamente para proteger o medicamento e o estômago. Esses revestimentos existem porque certas substâncias podem irritar a mucosa gástrica ou perder eficiência se forem liberadas antes do ponto certo do sistema digestivo.

Por isso, quebrar ou triturar pode provocar irritação e dor, como reforça o vídeo, além de reduzir a eficácia.

No fim, o recado é direto: ao tentar facilitar o uso do remédio, a pessoa pode estar, na prática, mudando a forma como ele age, interferindo no resultado e até colocando o tratamento em risco.

A orientação é sempre olhar a embalagem e, principalmente, tirar dúvidas com um profissional de saúde, porque existem versões alternativas — como gotas, xaropes ou outras dosagens — que podem ser mais adequadas para quem tem dificuldade de engolir comprimidos, sem prejudicar o efeito.

Se a bula ou a embalagem tiver termos como “liberação prolongada”, “ação contínua”, “revestido”, “entérico” ou indicar que o comprimido não deve ser partido, a recomendação é seguir à risca e buscar orientação antes de qualquer alteração.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Dra Christiane | Farmacêutica Bioquímica (@dicasdafarma27)

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!