Gases do feijão: pesquisadores brasileiros encontram solução que muda o preparo e ajuda a reduzir o desconforto

Estudo desenvolvido no Brasil promete tornar o feijão mais fácil de digerir e pode transformar a forma como o alimento é preparado no futuro

Gabriel Yuri Souto - 26 de dezembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ Youtube)

O feijão está presente na mesa de milhões de brasileiros, mas também é conhecido por causar gases e desconforto intestinal em muitas pessoas.

Agora, pesquisadores brasileiros avançaram em uma solução que pode reduzir esse efeito sem comprometer o sabor ou o valor nutricional do alimento.

A pesquisa é conduzida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e envolve o uso de tecnologia de edição genética para atuar diretamente nos compostos responsáveis pelos gases.

Esses compostos, chamados oligossacarídeos, não são totalmente digeridos pelo organismo humano e acabam fermentando no intestino, o que gera o desconforto.

Segundo os pesquisadores, a técnica permite desativar genes específicos do feijão ligados à produção desses carboidratos indigestos. Com isso, o grão se torna mais fácil de digerir, sem perder proteínas, fibras ou outros nutrientes importantes.

Na prática, a descoberta pode mudar o modo de preparo do feijão no futuro. A expectativa é que novas variedades exijam menos tempo de molho antes do cozimento, etapa tradicionalmente usada para reduzir os gases. Além disso, o feijão poderá provocar menos inchaço e desconforto após o consumo.

Os cientistas destacam que o objetivo não é criar um alimento artificial, mas aperfeiçoar geneticamente uma cultura tradicional, mantendo suas características naturais. A tecnologia utilizada é considerada precisa e já aplicada em outras pesquisas agrícolas.

Apesar do avanço, a novidade ainda está em fase de testes. Antes de chegar ao mercado, o feijão modificado precisa passar por avaliações de segurança alimentar e regulamentação, o que pode levar alguns anos.

Enquanto isso, especialistas reforçam que métodos caseiros continuam ajudando a reduzir os gases. Deixar o feijão de molho por várias horas, descartar a água do remolho e cozinhar bem os grãos ainda são práticas recomendadas.

A pesquisa é vista como um passo importante para manter o feijão como base da alimentação brasileira, tornando o consumo mais confortável para pessoas sensíveis.

Se confirmada em larga escala, a inovação pode garantir que o alimento siga presente no prato diário, agora com menos desconforto.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!