Orgulho nacional: ONU aponta Goiânia como referência mundial em arborização urbana

Capital goiana é reconhecida internacionalmente por políticas ambientais, alto índice de áreas verdes e qualidade de vida

Gabriel Yuri Souto - 26 de dezembro de 2025

(Foto: DIvulgação)

Goiânia voltou a ganhar destaque internacional ao ser reconhecida por organismos ligados à Organização das Nações Unidas (ONU) como uma das cidades mais arborizadas e verdes do mundo.

O reconhecimento veio por meio do programa Tree Cities of the World, coordenado pela ONU-Habitat e pela Fundação Arbor Day, que avalia políticas públicas voltadas à arborização urbana.

O título não surge por acaso. Goiânia possui cerca de 94 metros quadrados de área verde por habitante, índice muito superior ao mínimo de 12 metros quadrados recomendado pela ONU. Esse dado coloca a capital goiana em posição de destaque não apenas no Brasil, mas também no cenário internacional.

A cidade conta com mais de 200 áreas verdes, incluindo parques, bosques e corredores ecológicos, muitos deles com nascentes preservadas. Além disso, são mais de 60 parques urbanos, que ajudam a reduzir a temperatura, melhorar a qualidade do ar e oferecer espaços de lazer à população.

Outro ponto decisivo para o reconhecimento são as políticas públicas permanentes de arborização. Programas municipais incentivam o plantio de árvores em calçadas, praças e áreas residenciais, com participação direta da população. Em poucos anos, centenas de milhares de mudas foram plantadas em diferentes regiões da cidade.

Além do impacto ambiental, especialistas destacam os benefícios diretos para a saúde. Cidades mais arborizadas registram menor incidência de ilhas de calor, redução da poluição sonora e atmosférica e melhora no bem-estar físico e mental dos moradores.

O reconhecimento internacional coloca Goiânia ao lado de cidades como Paris, Nova York, Toronto e Milão, todas citadas como referências globais em planejamento urbano sustentável.

Para gestores ambientais, isso demonstra que cidades brasileiras podem, sim, liderar boas práticas ambientais em escala mundial.

Apesar do destaque, a prefeitura afirma que o desafio agora é manter e ampliar a arborização, garantindo manejo adequado das árvores e equilíbrio entre crescimento urbano e preservação ambiental.

Assim, Goiânia consolida sua imagem como orgulho nacional, mostrando que investir em áreas verdes não é apenas uma questão estética, mas uma estratégia eficiente para qualidade de vida, sustentabilidade e futuro urbano.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!