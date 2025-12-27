Fique atento: novo salário mínimo começa a valer a partir de 1º de janeiro para trabalhadores CLT

Reajuste já foi confirmado, traz aumento sobre o valor atual e impacta salários, aposentadorias e benefícios atrelados ao piso nacional

Pedro Ribeiro - 27 de dezembro de 2025

Salário mínimo já tem projeções até 2028 (Foto: Reprodução)

O novo salário mínimo entra oficialmente em vigor a partir de 1º de janeiro, conforme prevê a legislação brasileira. A mudança vale para trabalhadores com carteira assinada (CLT) e também serve de base para aposentadorias, pensões e benefícios sociais vinculados ao piso nacional.

Em 2025, o salário mínimo em vigor é de R$ 1.518. Já o novo valor confirmado para 2026 é de R$ 1.621, o que representa um aumento de R$ 103, ou aproximadamente 6,8% em relação ao piso anterior.

Apesar de a validade começar no primeiro dia do ano, na prática, muitos trabalhadores só percebem o reajuste no bolso no pagamento feito em fevereiro.

Isso acontece porque o salário referente ao mês de janeiro costuma ser depositado no início do mês seguinte, já com o novo valor aplicado.

Para quem recebe exatamente o salário mínimo, a regra é clara: nenhum empregador pode pagar valor inferior a R$ 1.621 em 2026 para jornadas integrais. Caso isso ocorra, o trabalhador pode exigir correção e pagamento das diferenças.

O reajuste do salário mínimo também impacta diretamente outros valores importantes. Aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pensões, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros auxílios atrelados ao piso nacional passam automaticamente a ser calculados com base no novo valor.

Já para trabalhadores que recebem acima do salário mínimo, o aumento não é automático. Nesses casos, o reajuste depende de acordos coletivos, convenções sindicais ou política interna da empresa.

O valor do salário mínimo é definido a partir de uma fórmula que considera a inflação medida pelo INPC e o crescimento da economia, conforme regra estabelecida em lei. O objetivo é preservar o poder de compra do trabalhador e garantir correção anual do piso.

Em resumo, o novo salário mínimo vale legalmente a partir de 1º de janeiro, mas o reflexo prático no contracheque dos trabalhadores CLT geralmente aparece no salário pago em fevereiro. Ficar atento ao valor depositado no início do ano é essencial para garantir que o reajuste esteja sendo aplicado corretamente.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!