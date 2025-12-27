Obrigado, Luciano Hang: o presente de Natal que mais de 20 mil funcionários receberam neste ano

Vale-compra de R$ 500 foi entregue a colaboradores da Havan em todo o país e reforça política de valorização baseada em assiduidade e desempenho

Ruan Monyel - 27 de dezembro de 2025

Luciano Hang, proprietário da Havan. (Foto: Antonio Molina/Folhapress)

Cerca de 23 mil colaboradores da Havan receberam, na última terça-feira (23), um vale-compra de R$ 500 como parte do presente de Natal da empresa. O benefício foi concedido a funcionários ativos de todas as unidades da varejista no Brasil.

A iniciativa integra a política interna de valorização profissional da companhia, que prioriza a assiduidade e o desempenho ao longo do ano. Segundo a empresa, apenas nos últimos 12 meses, os prêmios de assiduidade pagos aos colaboradores somaram R$ 26 milhões.

O vale-compra de Natal foi anunciado pelo fundador da rede, Luciano Hang, por meio das redes sociais, ao destacar o reconhecimento aos funcionários que mantêm compromisso contínuo com a empresa. Em 2025, a Havan já distribuiu mais de R$ 120 milhões por meio do Programa de Participação nos Resultados (PPR), considerado internamente como um 14º salário. O programa de assiduidade, por sua vez, é visto pelos colaboradores como um 15º salário.

A varejista também confirmou que o Programa de Participação nos Resultados seguirá em 2026. O pagamento será realizado em duas parcelas, com a primeira prevista para a segunda quinzena de janeiro, mantendo a estratégia de incentivo e reconhecimento aos colaboradores.

