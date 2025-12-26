Estátua da Havan começa a chamar atenção em Goiânia: “novo ponto turístico”
Entrega de 'megaloja', que recebeu investimento de R$ 100 milhões, foi anunciada para o começo de 2026
Apesar de ainda não ter sido oficialmente inaugurada, a tão aguardada unidade da Havan em Goiânia já está dando uma nova cara à capital.
Isso porque motoristas que passam em frente ao Shopping Passeio das Águas, onde a megaloja será instalada, já podem conferir, em primeira mão, como a paisagem ficará sob a sombra da tradicional estátua da liberdade.
Um vídeo que viralizou no TikTok e já conta com mais de 270 mil visualizações mostra justamente como está o cenário atual, com a gigante esverdeada recém-instalada ao local.
Pelas imagens, é possível ver que a estrutura está, ao menos do lato externo, quase 100% entregue.
Resta agora saber se a estátua de fato será assimilada e recebida pela população goianiense para, tal qual acontece em Anápolis, também se tornar um ponto turístico da cidade.
Em tempo
Após meses de espera, a primeira megaloja da Havan em Goiânia avança para a fase final e já tem data para ser inaugurada: 31 de janeiro de 2026.
Com um investimento de R$ 100 milhões, a unidade está sendo construída entre a Avenida Goiás Norte e a Perimetral Norte, em frente ao Shopping Passeio das Águas.
A loja ocupa um terreno de 30 mil m², com 10 mil metros quadrados de área construída, e seguirá o mesmo padrão arquitetônico de outras unidades da rede, inspirado na Casa Branca e com a tradicional Estátua da Liberdade.
@myllena_fabian_ Kkkkkkkkk #havan #goiania #pontoturistico #goias #fyp @Véio da Havan ♬ som original – Estação Sertaneja
