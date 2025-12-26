Estátua da Havan começa a chamar atenção em Goiânia: “novo ponto turístico”

Entrega de 'megaloja', que recebeu investimento de R$ 100 milhões, foi anunciada para o começo de 2026

Davi Galvão Davi Galvão -
Estátua da nova unidade da Havan, em Goiânia. (Foto: TikTok/@myllena_fabian_)
Estátua da nova unidade da Havan, em Goiânia. (Foto: TikTok/@myllena_fabian_)

Apesar de ainda não ter sido oficialmente inaugurada, a tão aguardada unidade da Havan em Goiânia já está dando uma nova cara à capital.

Isso porque motoristas que passam em frente ao Shopping Passeio das Águas, onde a megaloja será instalada, já podem conferir, em primeira mão, como a paisagem ficará sob a sombra da tradicional estátua da liberdade.

Um vídeo que viralizou no TikTok e já conta com mais de 270 mil visualizações mostra justamente como está o cenário atual, com a gigante esverdeada recém-instalada ao local.

Leia também

Pelas imagens, é possível ver que a estrutura está, ao menos do lato externo, quase 100% entregue.

Resta agora saber se a estátua de fato será assimilada e recebida pela população goianiense para, tal qual acontece em Anápolis, também se tornar um ponto turístico da cidade.

Em tempo

Após meses de espera, a primeira megaloja da Havan em Goiânia avança para a fase final e já tem data para ser inaugurada: 31 de janeiro de 2026.

Com um investimento de R$ 100 milhões, a unidade está sendo construída entre a Avenida Goiás Norte e a Perimetral Norte, em frente ao Shopping Passeio das Águas.

A loja ocupa um terreno de 30 mil m², com 10 mil metros quadrados de área construída, e seguirá o mesmo padrão arquitetônico de outras unidades da rede, inspirado na Casa Branca e com a tradicional Estátua da Liberdade.

@myllena_fabian_ Kkkkkkkkk #havan #goiania #pontoturistico #goias #fyp @Véio da Havan ♬ som original – Estação Sertaneja

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias