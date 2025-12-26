Estátua da Havan começa a chamar atenção em Goiânia: “novo ponto turístico”

Entrega de 'megaloja', que recebeu investimento de R$ 100 milhões, foi anunciada para o começo de 2026

Davi Galvão - 26 de dezembro de 2025

Estátua da nova unidade da Havan, em Goiânia. (Foto: TikTok/@myllena_fabian_)

Apesar de ainda não ter sido oficialmente inaugurada, a tão aguardada unidade da Havan em Goiânia já está dando uma nova cara à capital.

Isso porque motoristas que passam em frente ao Shopping Passeio das Águas, onde a megaloja será instalada, já podem conferir, em primeira mão, como a paisagem ficará sob a sombra da tradicional estátua da liberdade.

Um vídeo que viralizou no TikTok e já conta com mais de 270 mil visualizações mostra justamente como está o cenário atual, com a gigante esverdeada recém-instalada ao local.

Pelas imagens, é possível ver que a estrutura está, ao menos do lato externo, quase 100% entregue.

Resta agora saber se a estátua de fato será assimilada e recebida pela população goianiense para, tal qual acontece em Anápolis, também se tornar um ponto turístico da cidade.

Em tempo

Após meses de espera, a primeira megaloja da Havan em Goiânia avança para a fase final e já tem data para ser inaugurada: 31 de janeiro de 2026.