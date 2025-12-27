Pernilongos nunca mais: receita caseira da vovó afasta mosquitos e ainda perfuma o ambiente

Mistura simples, barata e natural usa ingredientes comuns e tem sido resgatada como alternativa aos inseticidas

Isabella Valverde - 27 de dezembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ Youtube)

Com a chegada do calor, os pernilongos voltam a incomodar dentro de casa. Para quem busca uma alternativa natural aos repelentes industriais, uma receita caseira antiga, popularmente chamada de “receita da vovó”, voltou a ganhar espaço por realmente funcionar e ainda deixar o ambiente perfumado.

A mistura combina álcool, casca de limão e cravo-da-índia, ingredientes conhecidos por repelir insetos devido ao cheiro intenso. A dica foi compartilhada pelo canal do YouTube @seviranos50receitasedicas, especializado em soluções simples para o dia a dia.

O preparo é fácil e não exige nenhum produto difícil de encontrar. Basta colocar 75 ml de álcool, cascas de limão e cravos-da-índia dentro de um recipiente. Em seguida, a mistura deve descansar por 24 horas, tempo necessário para que o álcool extraia os óleos naturais dos ingredientes.

Após esse período, o líquido deve ser coado, se necessário, e colocado em um borrifador. A aplicação pode ser feita em cantos da casa, janelas, portas, cortinas, rodapés e áreas onde os mosquitos costumam aparecer.

Por que funciona

O limão e o cravo possuem aromas que os pernilongos evitam, enquanto o álcool ajuda a espalhar o cheiro e acelerar a evaporação, deixando o ambiente levemente perfumado, sem aquele odor forte típico de inseticidas químicos.

Apesar de ser uma solução caseira, a mistura não deve ser aplicada diretamente sobre a pele, principalmente em crianças ou pessoas sensíveis. O uso é indicado apenas para ambientes.

Segundo relatos de quem utiliza a receita, o efeito é perceptível logo após a aplicação, principalmente em locais fechados. Para manter o resultado, o ideal é reaplicar a mistura a cada dois ou três dias.

Assim, simples, barata e natural, essa receita mostra por que atravessou gerações e segue sendo uma aliada eficiente contra os pernilongos, sem abrir mão de um aroma agradável dentro de casa.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!