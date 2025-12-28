Harry Styles provoca fãs com gravação que indica álbum a caminho

Vídeo foi públicado com o título "Forever, Forever"

Folhapress - 28 de dezembro de 2025

Harry Styles tem o cabelo mais rebelde. (Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Harry Styles publicou um vídeo misterioso no YouTube neste sábado, e fãs do cantor especulam que a gravação seja uma pista para seu novo álbum.

O vídeo mostra algumas fãs que esperam o cantor subir ao palco em um dos últimos shows da turnê “Love on Tour”, em Régio da Emilia, na Itália, em julho de 2023. Elas falam das pulseiras que fizeram em homenagem a Styles e especualm sobre a roupa que ele vai usar na apresentação.

Depois, aparecem imagens do publico já durante o show. Styles diz no microfone “compus essa para ela”, em italiano, antes de tocar uma música desconhecida no piano, sem letra. O vídeo foi públicado com o título “Forever, Forever”. O vídeo termina com a câmera na multidão e a frase “we belong together”, algo como nós pertencemos um ao outro, em português.

O último disco de Styles foi “Harry’s House”, vencedor do Grammy de melhor álbum do ano em 2023, desbancando o “Renaissance”, de Beyoncé, em uma cerimônia polêmica.