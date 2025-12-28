O melhor jeito de conservar suas frutas na geladeira e mantê-las frescas por mais tempo, segundo as donas de casa

Dicas simples do dia a dia ajudam a evitar desperdício, preservar o sabor e prolongar a durabilidade dos alimentos

Ruan Monyel - 28 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Conservar frutas na geladeira parece algo simples, mas muitos erros comuns acabam acelerando o apodrecimento. Por isso, donas de casa experientes defendem que pequenos cuidados fazem toda a diferença para manter os alimentos frescos por mais tempo.

O primeiro passo é entender que nem todas as frutas devem ser guardadas da mesma forma. Algumas liberam gás etileno, responsável por acelerar o amadurecimento. Quando ficam juntas, acabam estragando mais rápido.

Por esse motivo, a separação é essencial. Frutas como maçã, banana e pera devem ficar afastadas de morango, uva e folhas verdes. Essa organização reduz o risco de amadurecimento precoce dentro da geladeira.

Outro cuidado importante é não lavar as frutas antes de guardar, a menos que vá consumi-las logo. A umidade favorece o surgimento de fungos. O ideal é lavar apenas no momento do consumo e secar bem, se necessário.

As donas de casa também recomendam usar potes com tampa ou sacos próprios para alimentos, de preferência com pequenos furos para ventilação. Isso ajuda a controlar a umidade sem sufocar as frutas.

O local da geladeira faz diferença. As frutas devem ser armazenadas na gaveta inferior, onde a temperatura é mais estável e a umidade costuma ser adequada para esse tipo de alimento.

Outro truque bastante usado é forrar o fundo da gaveta ou do recipiente com papel-toalha, que absorve o excesso de umidade e ajuda a evitar o apodrecimento rápido.

Frutas já cortadas exigem atenção redobrada. Elas devem ser guardadas em recipientes bem vedados e consumidas em poucos dias, pois oxidam com mais facilidade.

Assim, com organização, separação correta e controle da umidade, é possível conservar as frutas por muito mais tempo. Segundo as donas de casa, esses cuidados simples ajudam a economizar dinheiro e manter a alimentação sempre fresca e saudável.

