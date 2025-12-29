6 plantas que ajudam a proteger a casa e atrair prosperidade

Além de decorar, algumas espécies são associadas à proteção energética e à prosperidade

Isabella Valverde - 29 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Muito além da função decorativa, algumas plantas carregam significados ligados à proteção, equilíbrio e prosperidade, segundo crenças populares, tradições culturais e até princípios do Feng Shui.

Independentemente da crença pessoal, o fato é que essas espécies ajudam a harmonizar os ambientes, melhoram a sensação de bem-estar e trazem mais vida para dentro de casa.

1) Espada-de-são-jorge

Considerada uma das plantas mais poderosas para proteção, a espada-de-são-jorge é conhecida por afastar energias negativas e criar uma espécie de “barreira” no ambiente.

Além do simbolismo, ela é resistente e fácil de cuidar.

Como usar: próxima à porta de entrada, em varandas ou corredores.

2) Bambu-da-sorte

Muito popular no Feng Shui, o bambu-da-sorte está ligado à prosperidade, crescimento e boa sorte. O número de hastes costuma ter significados específicos, mas, no geral, a planta simboliza avanço e equilíbrio.

Como usar: em salas, escritórios ou ambientes de trabalho.

3) Arruda

Tradicionalmente associada à proteção espiritual, a arruda é usada há séculos como símbolo de afastamento de más energias e inveja.

Por ser uma planta forte, muitos acreditam que ela “absorve” cargas negativas do ambiente.

Como usar: em vasos próximos à entrada ou áreas externas.

4) Lírio-da-paz

Além de elegante, o lírio-da-paz é visto como símbolo de harmonia, tranquilidade e renovação. Ele ajuda a equilibrar o ambiente e é associado à paz e prosperidade no lar.

Como usar: salas, quartos ou ambientes internos bem iluminados.

5) Pimenteira ornamental

A pimenteira é popularmente associada à proteção contra inveja e mau-olhado, além de simbolizar vitalidade e energia.

É uma planta pequena, decorativa e fácil de manter.

Como usar: na entrada da casa, cozinhas ou varandas.

6) Manjericão

Além de muito utilizado na culinária, o manjericão também é visto como símbolo de prosperidade, proteção e boas energias.

Seu aroma é associado à purificação do ambiente e à atração de vibrações positivas.

Como usar: cozinhas, janelas ou áreas com boa iluminação solar.

Onde posicionar as plantas para melhores resultados

Segundo crenças populares e práticas como o Feng Shui, o local onde a planta é colocada faz diferença:

– Entrada da casa: proteção energética;

– Sala de estar: equilíbrio e harmonia;

– Escritório: prosperidade e crescimento;

– Cozinha: abundância.

Manter as plantas saudáveis também é essencial, já que folhas secas ou plantas mal cuidadas podem transmitir sensação de desleixo no ambiente.

