A descoberta do século: a maior jazida de minério de ferro da história foi encontrada e pertence inteiramente a este país; o valor estimado passa de 5,6 trilhões de euros

Achado pode provocar impactos diretos no mercado internacional, influenciando preços e cadeias produtivas ligadas à construção, indústria e setor automotivo

Gabriel Yuri Souto - 29 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Cientistas identificaram na região de Hamersley, no Oeste da Austrália, a maior jazida de ferro já registrada no mundo.

A estimativa aponta cerca de 55 bilhões de toneladas do mineral, com valor econômico calculado em aproximadamente 5,6 trilhões de euros.

O achado reforça a posição da Austrália como principal produtora mundial de ferro e pode provocar impactos diretos no mercado internacional, influenciando preços e cadeias produtivas ligadas à construção, indústria e setor automotivo.

Além do peso econômico, a descoberta chamou atenção da comunidade científica por trazer novas informações sobre a origem dos grandes depósitos de ferro no planeta.

Estudos indicam que o minério da região se formou há cerca de 1,4 bilhão de anos, um período bem mais recente do que as estimativas anteriores, que apontavam mais de 2 bilhões de anos.

Essa revisão na idade do depósito altera a compreensão sobre os processos geológicos envolvidos na concentração do ferro, especialmente aqueles ligados à movimentação dos antigos supercontinentes.

Os pesquisadores chegaram a esse resultado usando técnicas avançadas de análise de isótopos de urânio e chumbo, que permitiram datar o material com maior precisão.

A nova leitura sugere que mudanças tectônicas e químicas transformaram formações com menor concentração de ferro em depósitos muito mais ricos ao longo do tempo.

Segundo os cientistas, essa descoberta pode ajudar a orientar futuras explorações minerais em outras partes do mundo, inclusive em regiões antes consideradas pouco promissoras.

Além de reforçar o papel estratégico da Austrália no mercado de commodities, o achado também abre novas possibilidades para o estudo da evolução geológica da Terra.

