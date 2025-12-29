Ar-condicionado não gela: detalhe simples faz você pagar mais na conta de energia e perder eficiência no aparelho

Hábitos comuns no dia a dia comprometem o desempenho do equipamento e fazem o consumo de energia disparar

Magno Oliver - 29 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal Edu Ventiladores)

Em dias de calor intenso, ligar o ar-condicionado e perceber que o ambiente demora a esfriar é mais comum do que parece. Muitas vezes, o problema não está no aparelho, mas em pequenos descuidos que passam despercebidos e acabam pesando no bolso no fim do mês.

Um dos erros mais frequentes é manter portas ou janelas abertas enquanto o ar-condicionado está ligado. Nesse cenário, o aparelho trabalha sem parar para tentar compensar a entrada de ar quente, o que reduz a eficiência e aumenta o consumo de energia.

No entanto, esse não é o único detalhe que compromete o funcionamento.

Outro ponto importante é o filtro sujo. Quando não é limpo regularmente, o filtro dificulta a passagem do ar, força o motor e reduz a capacidade de resfriamento. Especialistas recomendam a limpeza a cada 15 ou 30 dias, dependendo do uso.

A temperatura programada também faz diferença. Ajustar o aparelho para temperaturas muito baixas não faz o ambiente gelar mais rápido. Pelo contrário, isso apenas faz o compressor trabalhar por mais tempo, elevando o gasto de energia. O ideal costuma ser manter entre 23 °C e 24 °C.

Além disso, o isolamento do ambiente influencia diretamente no desempenho. Cortinas abertas em janelas com sol direto, paredes muito aquecidas e uso simultâneo de eletrodomésticos que geram calor dificultam o resfriamento do espaço.

Outro erro comum é ligar e desligar o aparelho várias vezes ao longo do dia. Esse hábito força o sistema e consome mais energia do que manter o equipamento ligado de forma contínua, dentro de uma temperatura adequada.

Por fim, a falta de manutenção periódica pode comprometer seriamente o desempenho. Vazamento de gás refrigerante, sujeira interna e peças desgastadas fazem o ar-condicionado perder eficiência sem que o usuário perceba.

Assim, antes de pensar em trocar o aparelho, vale observar esses detalhes simples. Corrigir pequenos hábitos pode melhorar o resfriamento, prolongar a vida útil do equipamento e evitar surpresas desagradáveis na conta de luz.

