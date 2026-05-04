Salário de R$ 34 mil por mês: família oferece emprego para cuidar de pet em mansão britânica

Uma proposta de trabalho internacional surpreende pelo valor oferecido para funções muito específicas

Magno Oliver - 04 de maio de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Samson Katt)

O mercado de trabalho no Reino Unido registrou uma oferta de emprego que quebrou recordes de visualizações e interessados nesta semana.

Uma família residente no prestigiado condado de Surrey abriu processo seletivo para contratar um assistente de propriedade e acompanhante canino.

O cargo exige que o funcionário resida no local para garantir vigilância e cuidados constantes ao animal de estimação.

Além do pagamento generoso, os contratantes oferecem moradia gratuita em um chalé privativo dentro do terreno luxuoso.

A função de tempo integral prevê jornada fixa, mas exige flexibilidade total durante as viagens dos proprietários.

Responsabilidades e perfil do candidato

A vaga, intitulada “Live-In Dog Companion and Estate Assistant”, mescla o zelo pelo bem-estar animal com a gestão doméstica.

O profissional deve administrar a agenda completa do cão, incluindo visitas a veterinários, adestradores e serviços de estética canina.

Além disso, o contratado precisa colaborar em tarefas leves da mansão, como organizar entregas e preparar refeições eventuais.

A consultoria Achieve Hospitality busca alguém com perfil extremamente calmo, confiável e, acima de tudo, discreto. O respeito absoluto à privacidade dos donos da casa configura-se como um requisito eliminatório para o preenchimento da posição.

Remuneração recorde e alta concorrência

O grande atrativo da vaga é o salário de R$ 34 mil por mês, totalizando 60 mil libras anuais.

Essa cifra equivale a cerca de R$ 405 mil por ano na cotação atual, valor muito superior à média.

Após o anúncio viralizar, a agência de recrutamento recebeu milhares de candidaturas vindas de diversos países em poucos dias.

Devido ao volume massivo de currículos, a empresa encerrou oficialmente o recebimento de novas inscrições para o posto em Surrey.

O processo agora segue para fases internas de entrevista com os perfis selecionados que demonstraram maior afinidade com o bicho.

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