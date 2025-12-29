Nem café, nem canela: a tintura caseira que cobre os cabelos brancos e garante brilho e maciez
Diferente das tinturas tradicionais, ela não abre a cutícula do fio de forma agressiva
O surgimento dos fios brancos costuma acontecer aos poucos, mas nem sempre no tempo esperado. Por isso, muitas pessoas buscam alternativas mais suaves para disfarçar as canas sem recorrer a tinturas químicas.
Entre as opções naturais mais antigas está a henna, um pigmento vegetal usado há séculos para colorir os cabelos e, ao mesmo tempo, melhorar sua aparência.
Extraída das folhas da planta Lawsonia inermis, a henna é conhecida por oferecer cobertura eficiente dos fios brancos, além de deixar o cabelo com mais brilho e sensação de fios encorpados.
Como a henna age no cabelo
Diferente das tinturas tradicionais, a henna não abre a cutícula do fio de forma agressiva. Ela forma uma camada ao redor do cabelo, o que ajuda a preservar a estrutura e reduzir o ressecamento.
Com o uso contínuo, o pigmento se fixa melhor, proporcionando um tom mais uniforme e duradouro, que varia conforme a cor natural do cabelo.
Principais benefícios
A aplicação da henna pode ajudar a obter cor mais homogênea, brilho intenso e aparência mais saudável. Também é associada a fios mais firmes, macios e com menos quebra.
Como preparar e aplicar
Para fazer o tingimento, a henna em pó deve ser misturada com água morna até formar uma pasta grossa e homogênea. A mistura precisa descansar por algumas horas para liberar o pigmento.
Depois, é aplicada no cabelo seco, da raiz às pontas. O cabelo deve ser coberto e o produto deixado agir entre uma e duas horas, conforme a intensidade desejada.
Ao final, basta enxaguar bem com água. O resultado costuma ser perceptível já na primeira aplicação, com fios mais brilhantes, macios e canas visivelmente disfarçadas por várias semanas.
Antes do uso, é recomendado fazer um teste de mecha para avaliar o tom final e possíveis reações.
