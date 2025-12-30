Como converter multa de trânsito em advertência

Motoristas podem substituir multas leves ou médias por advertência por escrito, desde que cumpram os critérios legais e façam a solicitação ao DNIT

Isabella Valverde - 30 de dezembro de 2025

(Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Receber uma multa nunca é agradável — mas, em algumas situações, ela não precisa virar prejuízo financeiro nem complicação administrativa.

O que muitos motoristas desconhecem é que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) permite a conversão de determinadas infrações em Advertência por Escrito, substituindo a multa por um aviso formal.

O procedimento é previsto no Código de Trânsito Brasileiro e pode ser solicitado gratuitamente, desde que o condutor atenda aos critérios legais.

Quando a multa pode ser substituída por advertência

A conversão é permitida somente quando a infração atende a três requisitos básicos:

– A infração deve ser de natureza leve ou média;

– Precisa ser passível de multa;

– O condutor não pode ter cometido a mesma infração nos 12 meses anteriores.

De acordo com o DNIT, a advertência pode ser aplicada inclusive de forma automática, conforme a Resolução Contran nº 918/2022. Ainda assim, o cidadão pode formalizar o pedido diretamente ao órgão.

Quem pode solicitar

O requerimento pode ser apresentado por:

– O proprietário do veículo;

– O condutor infrator, desde que esteja devidamente identificado na autuação.

Como solicitar a conversão

O primeiro passo é preencher o Formulário de Solicitação de Advertência disponibilizado pelo DNIT. O documento pode ser preenchido de forma eletrônica, mas exige um procedimento específico:

– O formulário deve ser preenchido;

– Impresso;

– Assinado;

– Digitalizado;

Enviado pelos canais oficiais.

Onde enviar a solicitação

O pedido pode ser feito preferencialmente de forma digital, pelo Portal de Multas de Trânsito do DNIT.

Caso o sistema esteja indisponível, a solicitação pode ser encaminhada pelos Correios para o seguinte endereço:

Setor de Autarquias Norte, Quadra 03, Bloco A – Edifício Núcleo dos Transportes

Coordenação de Multas e Educação para o Trânsito

CEP 70.040-902 – Brasília (DF)

Documentos exigidos

Para que o pedido seja analisado, é necessário apresentar:

– Requerimento de Solicitação de Advertência datado e assinado, com assinatura idêntica à do documento de identificação;

– Cópia da Carteira Nacional de Habilitação ou outro documento oficial que comprove a assinatura;

– Documento de identificação do representante legal, quando houver;

– Ato constitutivo da empresa, nos casos de pessoa jurídica;

– Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV);

– Cópia da Notificação de Autuação, do Auto de Infração ou documento que contenha a placa e o número do auto;

– Documento emitido pelo Detran responsável pelo prontuário do condutor que comprove as infrações cometidas, se houver, nos 12 meses anteriores à data da infração;

– Procuração, quando o pedido for feito por representante.

O DNIT não informa prazo estimado para a análise do pedido.

Atendimento prioritário

Têm direito a atendimento prioritário pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e pessoas com obesidade, conforme estabelece a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000.

Canais de atendimento

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com o DNIT:

Telefone: (61) 3315-4000, das 9h às 17h

E-mail: multas@dnit.gov.br

