Bolsa desbotada nunca mais: o método certo para devolver o brilho com produto simples e barato

Produto fácil de encontrar ajuda a recuperar a aparência da bolsa sem danificar o material

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Com o tempo e o uso diário, é comum que bolsas percam o brilho original. A cor fica opaca, o material parece ressecado e a impressão é de desgaste, mesmo quando a peça ainda está em bom estado.

Antes de pensar em trocar a bolsa ou gastar com produtos caros, muitas donas de casa e profissionais de limpeza recomendam um método simples, acessível e eficaz, que funciona especialmente em bolsas de couro ou couro sintético.

O produto usado é a glicerina líquida, encontrada facilmente em farmácias e supermercados por um preço baixo.

A glicerina age hidratando o material, devolvendo o brilho e melhorando a aparência sem deixar aspecto engordurado. Além disso, ajuda a evitar rachaduras causadas pelo ressecamento.

O método é simples. Primeiro, a bolsa deve estar limpa e seca. Em seguida, basta colocar algumas gotas de glicerina líquida em um pano macio, de preferência de algodão ou flanela, e espalhar suavemente sobre a superfície da bolsa.

O movimento deve ser leve e circular, sem esfregar com força. Aos poucos, o brilho volta a aparecer e a cor fica mais viva. Após a aplicação, o ideal é deixar a bolsa descansar por alguns minutos antes de usar.

Especialistas orientam testar o produto em uma pequena área escondida antes da aplicação completa, principalmente em bolsas coloridas ou mais delicadas.

O método não é indicado para camurça ou tecidos porosos, já que esses materiais exigem cuidados específicos. Para couro liso e sintético, no entanto, o resultado costuma ser rápido e visível.

Com um produto simples e barato, é possível prolongar a vida útil da bolsa, manter a aparência de nova e evitar gastos desnecessários. Um cuidado pequeno que faz grande diferença no dia a dia.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!