Caminhão tomba na BR-060 e deixa pista parcialmente interditada em Anápolis

Condutor teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Heana

Davi Galvão Davi Galvão -
Caminhão tombou na BR-060, em Anápolis. (Foto: @nandybrizart)
Caminhão tombou na BR-060, em Anápolis. (Foto: @nandybrizart)

Um caminhão que transportava engradados de garrafas vazias tombou na BR-060, em Anápolis, nas imediações da Ambev, no fim da madrugada desta quarta-feira (31).

Com o acidente, a carga ficou espalhada pela pista, exigindo a interdição parcial da rodovia, conforme registrado em um vídeo enviado ao Portal 6.

O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi levado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Não há registro de outros feridos. Ainda não se sabe o que provocou o acidente.

Leia também

Por causa do trabalho de remoção do material, o tráfego segue em meia pista no sentido Anápolis, até a liberação completa da via.

A reportagem entrou em contato tanto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) quanto com a Triunfo Concebra, concessionária responsável pela via, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias