Caminhão tomba na BR-060 e deixa pista parcialmente interditada em Anápolis

Condutor teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Heana

Davi Galvão - 31 de dezembro de 2025

Caminhão tombou na BR-060, em Anápolis. (Foto: @nandybrizart)

Um caminhão que transportava engradados de garrafas vazias tombou na BR-060, em Anápolis, nas imediações da Ambev, no fim da madrugada desta quarta-feira (31).

Com o acidente, a carga ficou espalhada pela pista, exigindo a interdição parcial da rodovia, conforme registrado em um vídeo enviado ao Portal 6.

O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi levado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Não há registro de outros feridos. Ainda não se sabe o que provocou o acidente.

Por causa do trabalho de remoção do material, o tráfego segue em meia pista no sentido Anápolis, até a liberação completa da via.

A reportagem entrou em contato tanto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) quanto com a Triunfo Concebra, concessionária responsável pela via, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.

