Caminhão tomba na BR-060 e deixa pista parcialmente interditada em Anápolis
Condutor teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Heana
Um caminhão que transportava engradados de garrafas vazias tombou na BR-060, em Anápolis, nas imediações da Ambev, no fim da madrugada desta quarta-feira (31).
Com o acidente, a carga ficou espalhada pela pista, exigindo a interdição parcial da rodovia, conforme registrado em um vídeo enviado ao Portal 6.
O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi levado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Não há registro de outros feridos. Ainda não se sabe o que provocou o acidente.
Por causa do trabalho de remoção do material, o tráfego segue em meia pista no sentido Anápolis, até a liberação completa da via.
A reportagem entrou em contato tanto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) quanto com a Triunfo Concebra, concessionária responsável pela via, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!