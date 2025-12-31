Goiânia passa de 80 pontos com “Direita Livre”; confira alguns dos principais

Entre as dezenas de pontos que já contam com a sinalização para a manobra, destacam-se cruzamentos em setores movimentados como o Bueno, Marista e Jardim América

Samuel Leão - 31 de dezembro de 2025

“Direita Livre” já está funcionando na capital. (Foto: Reprodução)

Para tentar desafogar os gargalos históricos no trânsito de Goiânia, a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) já implementou a chamada “Direita Livre” em mais de 80 pontos estratégicos da capital, com a meta de passar de 150. A medida, que permite ao motorista virar à direita mesmo quando o semáforo está no vermelho, deve dar agilidade e reduzir o tempo de espera em cruzamentos de grande fluxo.

De acordo com a SET, a escolha desses locais não é aleatória e passa por estudos técnicos que avaliam desde o volume de veículos até a geometria das vias. O objetivo é evitar que condutores que precisam apenas fazer a conversão fiquem retidos desnecessariamente, o que também acaba gerando economia de combustível e menos poluição.

Entre as dezenas de pontos que já contam com a sinalização específica para a manobra, destacam-se cruzamentos em setores movimentados como o Bueno, Marista e Jardim América.

Confira alguns dos principais locais onde a Direita Livre já funciona:

Avenida T-9 com Rua Flemington

Avenida T-9 com Avenida Afonso Pena

Avenida T-4 com Avenida Rui Barbosa

Avenida Portugal com Avenida T-8

Avenida Milão com Rua das Orquídeas

Avenida Independência com Avenida Contorno

3ª Radial com Rua 1015

Praça Santos com Avenida C-206

A implementação desses pontos tem sido acompanhada por ações educativas, já que, embora a conversão seja permitida, a preferência absoluta continua sendo dos pedestres e ciclistas. A regra só vale para os cruzamentos que possuem a placa indicativa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiânia!