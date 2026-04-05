Mulher esfaqueia companheiro no rosto para se defender de ataque com facão em Anápolis

Vítima tentava fugir de carro com a filha e o genro, mas veículo teve pane seca e chamou a atenção de pedestres. Ela já tinha medida protetiva contra o suspeito

Natália Sezil - 05 de abril de 2026

Desconfiança de pedestre ao encontrar carro terminou com suspeito de violência doméstica preso. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 44 anos, foi preso em flagrante após cometer violência doméstica contra a companheira no bairro Morumbi, região Sudoeste de Anápolis, na manhã deste domingo (05).

A Polícia Militar (PM) conseguiu chegar até o suspeito depois de um pedestre, que caminhava no Parque Residencial Ander, a 11 km de distância do local do crime, denunciar que os passageiros de um carro estacionado estavam ensanguentados.

O veículo havia parado ali por conta de uma pane seca, quando o automóvel fica sem combustível. Ao abordarem o carro, os militares confirmaram que uma mulher, a filha e o genro tentavam fugir após uma briga ocorrida na madrugada.

A confusão teria começado quando o suspeito tentou atacar a companheira com um facão. Ela reagiu e atingiu o rosto do homem com uma faca, tentando se defender.

O conflito escalou quando o genro dela interveio, entrando em luta corporal com o suspeito antes de o grupo conseguir entrar no carro para fugir da residência.

A tentativa, inicialmente, não funcionou. O homem conseguiu chegar ao veículo, depredá-lo e promover novas agressões físicas contra os familiares. As vítimas fugiram na sequência.

Diante do relato, a PM constatou que situações de violência já tinham acontecido antes e que a mulher já possuía uma medida protetiva contra o companheiro. Os policiais conseguiram localizar o suspeito, ainda em casa, e receberam suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para levá-lo até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Após avaliação médica – por conta do ferimento causado pela mulher enquanto ela tentava se defender – o homem foi conduzido até a Central de Flagrantes, onde a Polícia Civil (PC) decidiu pela prisão em flagrante.

Ele pode responder pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e descumprimento de ordem judicial, ficando à disposição das autoridades competentes.

Em caso de agressão, denuncie

Mulheres que estejam sofrendo violência doméstica podem procurar a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), bem como solicitar medidas protetivas de urgência.

Diante de casos em que é necessário socorro imediato, é possível acionar a PM pelo 190 ou a Patrulha Maria da Penha, pelo (62) 99939-9581.

O Centro de Referência da Mulher, na Travessa Francisco da Luz Bastos, no Centro de Anápolis, também fica disponível para prestar serviços de orientação jurídica e acompanhamento psicológico e social.

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