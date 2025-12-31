Morte de família que sofreu acidente grave em Goiás gera comoção: “luz na minha vida”

Vítimas estariam em trânsito rumo ao Piauí, onde a mãe e os irmãos nasceram

Davi Galvão - 31 de dezembro de 2025

Todos os membros da família que estavam no carro no momento do acidente faleceram. (Foto: Reprodução)

O trágico acidente que culminou na morte de uma família na BR-050, próximo a Campo Alegre de Goiás, Sudeste do estado, causou grande comoção nas redes sociais.

As vítimas vieram a óbito no início da tarde da última terça-feira (30), na altura do km 165 da rodovia, após o carro em que estavam colidir contra uma proteção de concreto, sair da pista e cair em uma ribanceira.

Os ocupantes do automóvel foram identificados como o casal Edineide Marque dos Santos, de 37 anos, e Gastones Ferreira da Rocha, de 41 anos, além dos filhos Elizeu Marques dos Santos Rocha, de 14 anos, e Ananias Marques do Santos Rocha Neto, de 09 anos.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que a família estava era alugado e eles estariam em trânsito rumo ao Piauí, onde a mãe e os irmãos nasceram.

Ainda segundo as autoridades, o acidente ocorreu após o condutor perder o controle do carro logo ao realizar uma curva acentuada.

Nas redes sociais, familiares, amigos e internautas se uniram em comoção ante a uma tragédia de tamanha magnitude, especialmente durante o período de fim de ano.

“Difícil acreditar no que vejo agora, minha querida Edineide, tão querida, amava tanto. Você foi luz na minha vida por um bom tempo. As crianças tão pequenas, que Deus os receba de braços abertos”, desejou uma usuária.

“Nem sei o que dizer, porque na realidade nada que dissermos será o suficiente para curar a dor, dos familiares”, lamentou outro.

