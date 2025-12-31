Na véspera do Ano Novo, Defesa Civil emite alerta com risco de chuvas intensas e alagamentos para Anápolis, Goiânia e Aparecida

Comunicados foram enviados nos celulares de moradores dos três municípios

Gabriella Pinheiro - 31 de dezembro de 2025

Tempo indicando chuva em Anápolis. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Às vésperas do Ano Novo, a Defesa Civil emitiu um alerta para o risco de alagamentos nas cidades de Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia, na tarde desta quarta-feira (31).

Os comunicados foram enviados por meio de alertas sonoros de emergência para os celulares de moradores dos três municípios, em razão das chuvas intensas registradas ao longo do dia.

Na capital, a Prefeitura de Goiânia informou que as equipes do Gabinete de Crise Climática já estão nas ruas realizando monitoramento preventivo.

Ao Portal 6, o coordenador da Defesa Civil de Anápolis, Rafael Farinha, explicou que, no município, os alertas são emitidos sempre que as chuvas intensas passam a provocar outros transtornos.

“A chuva, felizmente, em toda a cidade já está diminuindo bastante, então os riscos também estão sendo reduzidos. Seguiremos com o monitoramento e, caso surja outra situação que exija a emissão de novos alertas, eles serão novamente disparados”, afirmou.

Durante o período, a Defesa Civil orienta que os moradores evitem transitar por áreas alagadas e se exponham o mínimo possível durante chuvas fortes. Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.

Prognóstico do Cimehgo

Conforme o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a expectativa é que Anápolis registre cerca de 15 milímetros de chuva ao longo da próxima quinta-feira (1º). As temperaturas devem variar entre 19°C e 29°C.

Em Goiânia, o volume de chuva previsto é o mesmo, porém as temperaturas máximas podem ser mais elevadas, chegando a 32°C.

