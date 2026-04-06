Rede de supermercados que substituiu o Bretas anuncia abertura de nova unidade em Anápolis

Além da expansão comercial, o empreendimento movimenta o mercado de trabalho com diversas oportunidades de emprego

Pedro Pedro Ribeiro -
Rede de supermercados que substituiu o Bretas anuncia abertura de nova unidade em Anápolis
(Foto: Divulgação)

O Villefort Atacarejo definiu a data de abertura de sua nova unidade em Anápolis, localizada na esquina entre a Avenida Brasil e a Avenida Fayad Hanna.

O estabelecimento, que ocupará o galpão onde funcionava o antigo Bretas (fechado desde novembro de 2025), será inaugurado oficialmente no dia 16 de abril, às 08h.

Esta nova unidade representa a segunda operação da rede mineira no município em menos de um ano.

Leia também

Em julho de 2025, a marca já havia inaugurado uma unidade no bairro Jardim Europa, também em um ponto onde anteriormente funcionava o Bretas.

Com a nova abertura, a empresa consolida sua presença no mercado local, ocupando estruturas que estavam desativadas.

O empreendimento também está gerando oportunidades de trabalho para a região.

Os interessados devem realizar a candidatura exclusivamente pelo site oficial do Villefort Atacarejo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.