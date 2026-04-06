Rede de supermercados que substituiu o Bretas anuncia abertura de nova unidade em Anápolis

Além da expansão comercial, o empreendimento movimenta o mercado de trabalho com diversas oportunidades de emprego

Pedro Ribeiro - 06 de abril de 2026

(Foto: Divulgação)

O Villefort Atacarejo definiu a data de abertura de sua nova unidade em Anápolis, localizada na esquina entre a Avenida Brasil e a Avenida Fayad Hanna.

O estabelecimento, que ocupará o galpão onde funcionava o antigo Bretas (fechado desde novembro de 2025), será inaugurado oficialmente no dia 16 de abril, às 08h.

Esta nova unidade representa a segunda operação da rede mineira no município em menos de um ano.

Em julho de 2025, a marca já havia inaugurado uma unidade no bairro Jardim Europa, também em um ponto onde anteriormente funcionava o Bretas.

Com a nova abertura, a empresa consolida sua presença no mercado local, ocupando estruturas que estavam desativadas.

O empreendimento também está gerando oportunidades de trabalho para a região.

Os interessados devem realizar a candidatura exclusivamente pelo site oficial do Villefort Atacarejo.

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