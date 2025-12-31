Por onde anda Luigi Baricelli, que fez história apresentando o sorteio da Mega da Virada

Ator e apresentador foi o rosto do concurso especial por mais de uma década e hoje leva uma vida longe da televisão brasileira

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

Luigi Baricelli apresentou o sorteio por mais de 10 anos. (Foto: Reprodução)

Luigi Baricelli marcou a história da Mega da Virada ao apresentar, por mais de dez anos, o sorteio mais aguardado das Loterias Caixa. Entre 2009 e 2021, o ator e apresentador se tornou uma figura tradicional na noite do dia 31 de dezembro, associando seu rosto ao momento em que milhões de brasileiros conferiam os números da virada do ano.

A saída do comando do sorteio ocorreu em 2022, quando a Caixa Econômica Federal optou por reformular a apresentação do concurso especial. A decisão encerrou um ciclo que consolidou Baricelli como um dos nomes mais lembrados da história da Mega da Virada.

Atualmente, Luigi Baricelli vive nos Estados Unidos, mais precisamente em Orlando, na Flórida. Longe da televisão aberta no Brasil, ele passou a se dedicar a novos projetos pessoais e profissionais, com foco em desenvolvimento pessoal, palestras motivacionais e produção de conteúdo digital.

Nas redes sociais, o apresentador compartilha reflexões sobre propósito de vida, espiritualidade e bem-estar, além de mostrar sua rotina ligada ao esporte. Adepto do triatlo e de desafios físicos, Baricelli costuma destacar a disciplina e o equilíbrio como pilares dessa nova fase.

Antes de se tornar conhecido como apresentador da Mega da Virada, Luigi construiu uma carreira sólida na televisão brasileira, com passagens por novelas de grande sucesso, como Malhação e Laços de Família, além de programas de entretenimento.

Mesmo fora da TV brasileira, ele segue mantendo contato com o público por meio das redes sociais e de projetos autorais, mostrando que a virada em sua própria vida veio após anos de exposição em um dos eventos mais tradicionais do país.