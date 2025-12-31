Resultado da Mega da Virada 2025: veja os números sorteados e saiba se você foi o sortudo

Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso especial nesta quarta-feira (31), com divulgação oficial das dezenas logo após a extração

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Tomaz Silva/ Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal realiza, na noite desta quarta-feira (31), o sorteio da Mega da Virada 2025, concurso mais aguardado do ano e que concentra a maior premiação das loterias brasileiras. A extração das seis dezenas ocorre a partir das 20h, em São Paulo.

Milhões de apostadores acompanham o sorteio ao vivo pela internet, por meio do canal oficial da Caixa no YouTube e das redes sociais das Loterias Caixa. Assim que o procedimento é encerrado, o resultado oficial passa a ser divulgado nos canais institucionais.

Números sorteados da Mega da Virada 2025:

Sorteio será realizado pela Caixa a partir das 22h

As apostas puderam ser registradas até as 20h do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto pelas plataformas digitais da Caixa. Diferentemente dos concursos regulares, a Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio é automaticamente dividido entre os ganhadores das faixas seguintes.

Após a divulgação dos números, a Caixa Econômica Federal informa o rateio completo do concurso, incluindo a quantidade de apostas premiadas na sena, quina e quadra, além dos valores pagos em cada faixa.

Para saber se foi um dos sortudos, o apostador deve conferir atentamente os números sorteados no bilhete ou no comprovante digital da aposta. O resultado oficial também pode ser consultado no site das Loterias Caixa.

Os prêmios podem ser resgatados nas agências da Caixa. Valores menores podem ser pagos diretamente nas casas lotéricas, enquanto quantias superiores exigem atendimento em agência, com apresentação do comprovante da aposta, documento oficial com foto e CPF.

O prazo para retirada do prêmio é de até 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse período, ele é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme determina a legislação.

