O alimento que idosos deveriam comer todos os dias para fortalecer a memória

Rico em nutrientes essenciais para o cérebro, alimento simples ajuda a proteger as funções cognitivas ao longo do envelhecimento

Gabriel Yuri Souto - 02 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Com o avanço da idade, lapsos de memória e dificuldade de concentração passam a preocupar muitas famílias. Embora o envelhecimento seja natural, especialistas afirmam que a alimentação tem papel decisivo na preservação da saúde do cérebro, especialmente entre os idosos.

Entre os alimentos mais recomendados está a sardinha, peixe acessível, comum na mesa do brasileiro e considerado um dos mais completos para a função cerebral.

Rica em ômega-3, a sardinha fornece ácidos graxos essenciais, como o DHA, diretamente associados à memória, ao raciocínio e à proteção dos neurônios.

Neurologistas explicam que o ômega-3 ajuda a reduzir processos inflamatórios no cérebro e melhora a comunicação entre as células nervosas.

Esse efeito é especialmente importante na terceira idade, quando o organismo passa a produzir menos substâncias ligadas à regeneração neural.

Além do ômega-3, a sardinha também contém vitamina B12, nutriente fundamental para a saúde do sistema nervoso e cuja deficiência é comum em idosos. Baixos níveis dessa vitamina podem causar confusão mental, esquecimento e até alterações de humor.

Outro benefício é o custo. Diferente de peixes importados ou suplementos caros, a sardinha é fácil de encontrar, tem preço mais baixo e pode ser consumida de várias formas, como grelhada, assada ou em preparações simples do dia a dia.

Especialistas recomendam o consumo regular, preferencialmente de três a cinco vezes por semana, dentro de uma alimentação equilibrada. Para quem não pode comer peixe todos os dias, manter a sardinha como presença frequente já traz benefícios significativos.

É importante lembrar que nenhum alimento age sozinho. A combinação de boa alimentação, atividade física, sono adequado e estímulo mental é o que garante melhores resultados ao longo do envelhecimento.

Ainda assim, incluir a sardinha na rotina alimentar é uma escolha simples, acessível e apontada por especialistas como aliada importante para manter a memória ativa e o cérebro saudável na terceira idade.

