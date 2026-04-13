Funcionária é suspeita de desviar R$ 200 mil de açougue de Goianápolis

Imagens mostram funcionária escondendo o dinheiro em um saco de lixo

Pedro Ribeiro - 13 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma funcionária foi presa suspeita de furtar dinheiro do caixa de um açougue em Goianápolis, após ser flagrada por câmeras instaladas no estabelecimento.

O caso foi registrado pela Polícia Civil (PC) na última sexta-feira (10), após a proprietária do comércio procurar a delegacia para denunciar as suspeitas.

A desconfiança surgiu depois que a empresária passou a notar divergências frequentes no fechamento do caixa, principalmente nos turnos da manhã e da tarde, períodos em que a colaboradora trabalhava.

A funcionária atuava há cerca de três anos no local e, nos últimos meses, passou a apresentar um padrão de comportamento considerado incompatível com o salário, o que aumentou as suspeitas.

Diante da situação, a proprietária decidiu instalar uma câmera no caixa, o que acabou confirmando o desvio de dinheiro.

Nas imagens, a funcionária aparece retirando valores e escondendo em um saco de lixo para tentar disfarçar a ação.

As gravações também mostraram outros episódios semelhantes. Em um deles, no dia 09 de abril, a mulher teria pegado cerca de R$ 1,2 mil.

Já no dia anterior, o valor aproximado seria de R$ 500. No próprio dia 10, ela foi flagrada com cerca de R$ 400.

O prejuízo pode ultrapassar R$ 200 mil, já que, segundo a proprietária, a prática pode ter ocorrido de forma contínua ao longo de vários meses.

A PC foi acionada e iniciou a investigação. A funcionária foi presa em flagrante pelo crime de furto qualificado.

Apesar disso, ela acabou sendo liberada por não possuir antecedentes criminais e deverá responder ao processo em liberdade.

O caso segue sob investigação.

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