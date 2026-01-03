Internet lenta em casa? O erro de posicionamento do roteador que a maioria comete e derruba o sinal

03 de janeiro de 2026

Quando a internet começa a travar, a primeira suspeita costuma ser a operadora. No entanto, em muitos lares, o problema está dentro de casa e passa despercebido: o posicionamento incorreto do roteador.

Especialistas em redes explicam que um dos erros mais comuns é instalar o roteador em cantos da casa, atrás de móveis ou próximo ao chão. Nessas condições, o sinal encontra mais obstáculos para se espalhar pelos ambientes, o que provoca quedas de velocidade e falhas na conexão.

O Wi-Fi se propaga em ondas, de forma semelhante à luz. Por isso, quanto mais barreiras houver pelo caminho, menor será o alcance. Paredes grossas, armários, estantes, espelhos e até eletrodomésticos interferem diretamente na qualidade do sinal.

Outro erro frequente é colocar o roteador próximo a aparelhos eletrônicos, como televisões, micro-ondas e caixas de som. Esses equipamentos emitem interferência eletromagnética, que pode enfraquecer ou instabilizar a conexão.

O local ideal, segundo técnicos, é uma posição central da casa, elevada e sem obstruções ao redor. O roteador deve ficar, sempre que possível, em um ponto alto, como uma prateleira, e longe de paredes grossas ou estruturas metálicas.

As antenas também fazem diferença. Quando o aparelho possui antenas externas, a recomendação é deixá-las em posições diferentes, uma na vertical e outra levemente inclinada. Isso ajuda a distribuir melhor o sinal pelos cômodos.

Além do posicionamento, atualizar o roteador para um modelo mais moderno e usar repetidores ou sistemas mesh pode melhorar ainda mais a cobertura, especialmente em casas grandes.

Antes de trocar de plano ou chamar assistência técnica, ajustar o local do roteador pode ser o suficiente para recuperar a velocidade e estabilidade da internet em casa.

